Canciller de Venezuela: "En propuesta de Ecuador hay un desconocimiento profundo de la Constitución"

Gobierno Nacional planteó una consulta popular para refrendar ganancia de Nicolás Maduro en la Presidencia Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, se refirió a la propuesta de consulta popular, que hizo Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se refrende el triunfo de Nicolás Maduro en la Presidencia de esa nación. Para Arreaza, "en la propuesta de Ecuador hay un desconocimiento profundo de la Constitución venezolana".

El pasado 6 de junio, el Gobierno ecuatoriano planteó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realice una consulta popular en Venezuela para determinar si se debe o no refrendar el proceso electoral del pasado 20 mayo.

El Gobierno ecuatoriano tiene la convicción de que las últimas elecciones en Venezuela solo las puede determinar la ciudadanía", dijo en un comunicado el presidente Lenín Moreno.

En entrevista con La Tercera, de Chile, Arreaza se refirió al planteamiento ecuatoriano.

“En la propuesta de Ecuador hay un desconocimiento profundo de la Constitución venezolana”, dijo.

Según indicó, en Venezuela “acabamos de cerrar un ciclo electoral, elegimos alcaldes, gobernadores, consejo legislativo, Presidente de la República y vamos a tener dos años de tranquilidad política en el país para tomar grandes decisiones económicas”.

“Esto es sencillamente negarse a que el pueblo de Venezuela tenga un gobierno soberano apoyado por las mayorías. Ahora el Presidente ha abierto otro proceso de diálogo con todos los actores políticos, sociales y culturales del país, y las decisiones que se tomen en esos foros, no serán por imposiciones internacionales”, dijo.

Al ser preguntado: ¿Perdió Venezuela peso entre sus mayores aliados en la región con abstenciones como las de Ecuador y Nicaragua en la OEA?, el Canciller respondió: "Aquí estamos hablando que hubo 19 países que apoyaron la resolución y 15 que no. Ellos necesitaban 24 países para tener ese absurdo mandato de expulsar un país que ya se había ido de la OEA. Sabíamos de antemano que no lo iban a lograr. Tuvieron un voto menos que el año pasado. Los mismos votos que en febrero, y si se atrevieran a convocar a esa Asamblea Extraordinaria no se aprobaría la resolución por mayoría simple".

Y añadió que "los gobiernos tienen distintas maneras de dar señales diplomáticas. Aquí lo importante es que tanto Nicaragua como Ecuador no apoyaron una resolución presentada por EE.UU. y sus subordinados a pesar de la inmensa presión que se ejerció".

Con información de Ecuadorinmediato y La Tercera

