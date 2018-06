Perito de caso Gabela podría llegar a Ecuador el 17 o 18 de junio

Abogado de la familia del general conoce el tema extraoficialmente Roberto Meza, perito argentino, encargado de evaluar la muerte del general Jorge Gabela, llegaría al país el 17 o 18 de junio próximo. Aunque el abogado de la familia, Ramiro Román, confirmó que sí vendría, recalcó que será el Presidente de la República, Lenín Moreno, quien ratificará la fecha y hora en la que vendrá.

Aunque la fecha aún no está ratifica, pues se habla de que sería el domingo 17 o del lunes 18 de junio, lo que sí se conoce es que Roberto Meza llegará a Ecuador, con las garantías del Gobierno Nacional, para que dé su versión del informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela.

“Se ha confirmado la venida del perito, realmente, el interés de la familia es que el perito esté en el país para que, además, se transparente una cantidad de situaciones, que se han ido dando en estos años”, dijo Ramiro Román.

El abogado de la familia Gabela, asimismo, recalcó que el perito Meza habría salido de Ecuador bajo amenazas: “yéndose en un vuelo sin sus maletas”.

“Ahora que venga con toda las garantías, especialmente, con las palabras del Presidente Lenin Moreno, que quiere que se desclasifique información, permitir que el perito esté en el Ecuador, hace que la impunidad vaya dejando un espacio a la verdad en este país”, mencionó.

“El señor Presidente y los funcionarios del Estado tienen que asegurar esa presencia, eso tiene que comunicarse a la familia en forma oficial”, agregó el jurista, quien dijo que la fecha que él maneja sería el 17 de junio, pero eso sería oficial cuando el Presidente de la República lo anuncie.

“Como abogado nunca he tenido contacto ni he conversado con el perito, mis actos de defensa, actúo con verdad, no he tenido un contacto con el perito, no me ha dicho que viene el domingo 17, son las responsabilidad de las personas que lo han dicho”, acotó.

Con información de El Comercio, Sonorama y Ecuadorinmediato

(PAY)