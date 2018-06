LA HORA (Quito) Terremoto: Contratistas cobraron por obras que no registraron avances

Un examen especial de Contraloría establece varias omisiones por parte del Ministerio de Vivienda

El proceso para la recuperación o entrega de viviendas para los damnificados por el terremoto del 16 de abril de 2016 incumplió varias normativas. Así lo establece el examen especial elaborado por la Contraloría a los recursos entregados al Ministerio de Vivienda (Miduvi) y entidades relacionadas. El período observado por el organismo de control va del 16 de abril de 2016 al 31 de agosto de 2017.



Según el documento de 37 páginas, se analizaron 141 Comprobantes Únicos de Registro por un valor de $29’919.617,62. En ese periodo el Ministerio contó con $252’029.188,58. Las irregularidades van desde la no verificación de la documentación presentada por los damnificados hasta el nulo de avance de obras. Esto, a pesar de haberse entregado los recursos a los contratistas.



Tras el terremoto se expidió el reglamento para la recuperación habitacional, en el que consta que para acceder a los beneficios se necesitará la suscripción de un formulario de postulación por parte del beneficiario, que debía ser elevado al Sistema Integral de Desarrollo Urbano y Vivienda (Siduvi), un convenio de donación o asignación económica no reembolsable, documento que acredite su condición de propietario, acreedor o arrendatario y ficha de evaluación de daños registrados en la vivienda.



En el informe consta que el Miduvi, a través de sus unidades en Guayas, Manabí y Esmeraldas, canceló anticipos por más de $9 millones a 10 constructores. Estos pagos debían sustentarse en la documentación que consta en el reglamento. “Sin embargo, en los expedientes de la documentación de soporte de los pagos anticipados a los contratistas, se observó que en 549 de ellos (damnificados) los documentos no fueron completos de acuerdo con la citada normativa”, ni fueron presentados de manera oportuna dice el informe de Contraloría. Esto implica que los funcionarios responsables, en cada una de esas jurisdicciones, autorizaron el gasto sin supervisar y exigir que los expedientes cumplieran con los requerimientos de Ley.





Anticipos no devengados

La Contraloría también analizó cómo avanzaban las obras en los casos en que ya se habían entregado los anticipos a los contratistas. Lo que halló fue, por poner un ejemplo, que se habían realizado anticipos para intervenir en 251 viviendas, por casi $2 millones. Pero al avance de obras, que debía estar en relación a los anticipos entregados, era del 0% a la fecha de realizado el examen de Contraloría, el 31 de agosto de 2017. “Las viviendas contratadas no han sido entregadas a los beneficiarios, luego de haber transcurrido más de 360 días, desde la fecha de entrega del anticipo”, dice el documento del organismo de control.



En otro caso se detectó que a contratistas de Manabí se entregaron 11 anticipos para la realización de 407 soluciones habitacionales por $2’306.743,04, pero se evidenció que estos valores no estaban devengados en su totalidad y no existió la entrega de las viviendas.



Contraloría concluye que las autoridades no realizaron un debido seguimiento a los contratos suscritos para verificar el buen uso de los recursos que fueron entregados.

Modelo de viviendas

La Subsecretaría de Vivienda del Ministerio calificó a Mapreco para la construcción de 600 soluciones habitacionales en los cantones de Tosagua, Jaramijó, Sucre y Portoviejo en el caso de terrenos propios. Sin embargo, la auditoría evidenció que las casas entregadas por esa empresa para la modalidad de vivienda nueva en terreno propio, se efectuaron sin contar con la aprobación de la tipología de las soluciones habitacionales, aunque de similares estándares técnicos sin ocasionar perjuicios económicos al Estado. (HCR)

Expropiación sin escritura

° La Contraloría establece que hubo una expropiación de lotes para el proyecto San Cayetano (Chone) sin contar con la escritura pública que avale la propiedad del Miduvi sobre el bien, a pesar de que las soluciones habitacionales del proyecto fueron entregadas a los damnificados.