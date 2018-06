Rafael Correa sobre caso Balda: "Era nuestro deber buscar deportación de un prófugo de la justicia"

Además, desmintió declaraciones de Rommy Vallejo y aclaró que nunca existió secuestro a ex legislador Fernando Balda Correa habló sobre las declaraciones de su ex asesor de seguridad Rommy Vallejo y desmiente las acusaciones de que él dio la orden de que viaje a Colombia para secuestrar a Balda, sino que en este caso fue el propio Fernando Balda quien por medio de su cuenta de Twitter mostró que se encontraba en el vecino país: "Que Rommy Vallejo ha dicho que yo lo envié a Colombia a perseguir a Balda, eso es falso, él era mi asesor en seguridad y quien se encargaba de las deportaciones".

Debido a esto, aclaró que Vallejo realizó varios viajes para intentar deportar a varios prófugos de la justicia: “Hay una serie de mentiras en torno a este caso, en primera Vallejo fue a Perú para intentar la deportación de Charlie Pareja Cordero, fue a Colombia cuando se escaparon los reos de la cárcel La Roca y fue a Colombia cuando supimos por el mismo Balda que se encontraba en ese país”.

De la misma manera, Correa señaló que su deber como Jefe de Estado era el de buscar la deportación de un prófugo de la justicia, ya sea opositor o perteneciente a su Gobierno: “Por un momento imagínense que no era Balda quien estaba prófugo sino un funcionario de mi Gobierno y yo no hacía nada para buscar su deportación, me hubieran acusado de cómplice y de corrupto”.

Por otra parte, el expresidente explicó que ahora el papel de la prensa en el país es el de distractor, ya que llena de titulares a la ciudadanía con un ‘supuesto secuestrado’ en Colombia hace 6 años y no hacen eco de lo que le sucede a Oscar y Katty, secuestrados hace seis semanas por grupos disidentes de las FARC.

(PF)

Fuente: Enlace Digital 5