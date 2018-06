"Privatización" en todo el país con Ley económica de Gobierno, advierte Expresidente de Ecuador

Además, señaló que esta Ley busca beneficiar únicamente a ciertos grupos empresariales Rafael Correa también se refirió a la Ley Económica que fue enviada con carácter de urgente a la Asamblea Nacional, en la misma existirían varias problemáticas que llevarían al país a la privatización de varios servicios y obras: "La economía política está detrás de todo esto, recuerden que eso es para privatizar todas las obras, vamos a volver a ser el país de la nada y toda la avalancha de inversión que tuvimos en los últimos 10 años ya no se dará, porque nos volvieron al pasado".

Además, afirmó que esta Ley es sumamente preocupante ya que desde hace más de 20 años con Alberto Dahik no se evidenciaba un proyecto económico como este: “Están hipotecando el futuro del país y utilizando la misma boba economía que nos llevó a la crisis del 98, deben entender que esta es la ley más grave que he visto en los últimos 20 años, se perdona multas e interese y evasores al fisco. Se quejan de ODEBRECHT y no se dan cuenta que aquí se está defraudando al Estado por 4 000 millones de dólares”.

El ex Presidente refuta las políticas económicas del Gobierno encabezado por Lenín Moreno, ya que con las mismas no se ha evidenciado ningún tipo de crecimiento económico y tampoco se han realizado nuevas obras: “Pese que han tenido un precio de USD 80 dólares de barril de petróleo no se han logrado fuentes de trabajo, ni tampoco ha existido inversión en nuevas carreteras, escuelas ni hospitales”.

Por otra parte, habló sobre el monto total de la deuda pública de Ecuador que fue expuesto semanas atrás por el nuevo Ministro de Economía y aclaró que incluso midiendo la deuda de la forma que ellos lo hacen alcanzaría como máximo el 42%: “Es la primera vez en la historia del país que se mide la deuda en esa forma, a parte se mide la deuda en pasivos, si lo hacen así deberían medir también los activos, esto es solo un justificativo para la mediocridad. No quebramos al país, la verdad es que a Moreno le quedó grande el cargo”.

