Expresidente Correa: "Jorge Glas está preso porque buscaron un trofeo político"

Además, afirmó que en el país ya no existe verdadera justicia El expresidente de la República, Rafael Correa, realizó su enlace digital número 5 desde Bélgica en compañía de decenas de migrantes. En el mismo, habló sobre la situación del exvicepresidente Jorge Glas, que se encuentra recluido en la Cárcel 4 de Quito hace más de 8 meses y explicó que lo sucedido el día de ayer, al negarle el recurso de apelación, demuestra que en Ecuador ya no existe verdadera justicia.

Correa señaló que lo ocurrido con Glas es inaudito, debido a que el caso por el cual se lo acusa sucedió en 12 países y es inculpado únicamente por un testimonio, pero sin ninguna prueba que asevere sus acusaciones: “Esta trama de corrupción no solo sucedió en Ecuador, sino en 12 países, pero lo inculpan porque supuestamente un familiar de él está involucrado, pero hasta el momento no se ha demostrado nada y aun así negaron su apelación”.

El ex mandatario explicó que hubieron varias irregularidades desde el inicio de este caso, ya que en primera instancia se impusieron medidas cautelares y luego sin ningún antecedente y sin ninguna explicación las cambiaron por prisión preventiva; con esto, según Correa se evidencia el pacto que hubo en el interior del Gobierno para destituir a Glas y apoderarse de la Vicepresidencia.

De la misma manera, afirmó que los funcionarios de ODEBRECHT que acusan a Jorge Glas se encuentran libres, a pesar de haber admitido que recibieron coimas, pero en cambio, en contra del ex Vicepresidente no ha existido ninguna prueba válida para ratificar su sentencia y negar su apelación: “Se acaba de negar la apelación de un hombre inocente, con eso se muestra que ya no hay justicia en Ecuador”.

En referencia a esto, también señaló que para la sentencia en contra de Jorge Glas se utilizó un Código Penal anterior, en el que se estipulaba una sentencia de hasta 6 años y no el actual en el que su pena hubiera sido de máximo 5 años, con lo cual hubiera podido presentar un recurso para salir en libertad y volver a la vicepresidencia: “Utilizaron el COIP anterior para condenar a Glas y robarle la Vicepresidencia, un hombre inocente está preso, y le robaron sus funciones. Recuerden que tampoco pasó nada cuando el Presidente de la Asamblea admitió que se pactó con ODEBRECHT para destituir a Jorge Glas”.

Asimismo, cuestionó a los medios de comunicación y a sus opositores para que busquen dinero mal habido en los altos funcionarios de la Revolución Ciudadana y aclaró que la mayoría de casos de corrupción fue de funcionarios que llegaron por fuera de Alianza PAIS: “¿Dónde está la corrupción en los altos dirigentes de la Revolución Ciudadana?, pueden buscar en cualquiera de ellos si es que existe dinero mal habido, recuerden que los pillos son los que vinieron de afuera, Ramiro Gonzáles, Carlos Pareja Yannuzzelli, Carlos Pareja Cordero, nosotros somos gente honesta, hemos trabajado fuertemente por sacar adelante el país”.



(PF)

Fuente: Enlace Digital 05