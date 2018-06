Rafael Correa: "Le fallé al país, le fallé al mundo al permitir que volvieran los que dañaron a la Patria"

Expresidente cuestionó: "En pocos meses nos volvieron 20 años atrás" El expresidente de la República, Rafael Correa, realizó un nuevo enlace digital desde Bélgica, en el que cuestionó, una vez más, el Gobierno del mandatario Lenín Moreno. "Le fallé al país, le fallé al mundo, porque permití que los que dañaron a la Patria, vuelvan, no sé cómo no me di cuenta", lamentó. Acusó además, a los medios de comunicación por "esconder" la corrupción del actual régimen y por el "linchamiento mediático" en contra de su periodo.