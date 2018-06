Rafael Correa a Andrés Michelena: "Tú y tu patrón de turno" hicieron sabatinas "cuando comías de lo que hoy llamas dictadura"

Secretario de Comunicación señaló que Ex presidente Correa tendrá que responder por "perjuicio" a Gamavisión El ex Presidente de la República, Rafael Correa, increpó al Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, por su declaración de que el ex Mandatario deberá responder por el "grave perjuicio" a Gamavisión, canal que habría recibido órdenes para transmitir sabatinas. "Si lo que dices fuera cierto, primero tendrían que "responder" tú y tu patrón de turno, que hicieron decenas de sabatinas cuando comías de lo que hoy llamas "dictadura"", fustigó Correa.