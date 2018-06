Abogado de Walter Solís: "Si no existe un indicio de responsabilidad penal no hay peculado"

Además, afirma que su defendido es víctima de una persecución política Gutemberth Vera, abogado de Walter Solís, ex ministro de Transporte, afirma que su defendido no puede ser juzgado como funcionario público por peculado, debido a que primero se debió conocer un informe de la Contraloría General del Estado por indicios de responsabilidad penal, lo cual no existe. Por esto, espera que en la audiencia preparatoria de juicio, el nuevo Fiscal Paúl Pérez Reina se abstenga de acusar a Solís y le otorgue la libertad.

Vera manifestó que en el régimen judicial ecuatoriano no existe ningún tipo de garantía jurídica, ya que es el único caso en la historia de este país, en el cual se está juzgando a un ciudadano por peculado sin la existencia de un informe de Contraloría: “Eso no existe en nuestra legislación, ni siquiera en la época de la dictadura se hacía esto, deben entender que si no existe un indicio de responsabilidad penal no hay peculado”.

El abogado señaló que fue el ex funcionario de SENAGUA quien denunció el delito de peculado e incluso entregó el nombre de las 45 personas que presuntamente se habrían beneficiado, pero esto fue encubierto por el ex Fiscal Carlos Baca Mancheno: “No se olvide que fue el Ingeniero Walter Solís quien denunció ese delito, en ese proceso están los nombres de los 45 beneficiarios de los cheques y el ex Fiscal Baca Mancheno encubrió y no los acusó”.

Asimismo, afirmó que el próximo 13 de junio, en la audiencia preparatoria de juicio, en la que el nuevo Fiscal va a tener que presentar su acusación o su dictamen abstentivo se espera que Walter Solís sea declarado libre de cargos y pueda recobrar su libertad, ya que según Gutemberth Vera, su defendido es víctima de una persecución política.

(PF)

Fuente: Sonorama