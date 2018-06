Ex funcionarios y ex jefes policiales, llamadas a declarar por caso Balda

José Serrano, Galo Chiriboga, Ledy Zúñiga; Rodrigo Suárez, Diego Mejía y Jorge Poveda deberán rendir versión Por segunda ocasión, el Fiscal General del Estado, Paúl Pérez, llamó a rendir versión al ex Ministro del Interior, José Serrano, para que amplíe su versión en el caso de supuesto secuestro de Fernando Balda. También están citados el ex fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, y la ex Ministra de Justicia, Ledy Zúñiga. Las investigaciones incluyen un pedido a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN).