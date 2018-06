Próximo martes podría entrar a primer debate proyecto de Ley de Fomento Productivo

Así lo reveló asambleísta César Rohon, quien espera que informe pueda ser aprobado hoy El asambleísta socialcristiano, César Rohon, espera que el informe para el primer debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo pueda ser aprobado el día de hoy para que, probablemente, sea discutido en próximo martes en el Pleno de la Asamblea Nacional.

“El Ecuador está discutiendo, tal vez, la ley más trascendental en los últimos 10 o 15 años. Vamos a pasar de un modelo de desarrollo estatista a uno de desarrollo económico basado en la producción y empleo productivo. Estamos apostando a la producción, a volver a generar trabajo e inversiones. El país necesita recuperar la dinámica económica, tener crecimiento económico, disciplina fiscal. Todos estos temas son fundamentales para que la economía ecuatoriana recupere la confianza, la imagen internacional y vengan los capitales nacionales y extranjeros para poner en marcha el país”, dijo.

A su criterio, el proyecto de ley apunta a aquello debido a que hay muchos factores importantes, empezando desde la remisión de impuestos para que las empresas que tengan problemas se pongan al día y para que el Estado, que no tiene dinero, tenga liquidez. “Este es un mecanismo que se ha utilizado, la última vez, en el 2015. Se lo está haciendo de la misma manera para tener liquidez y resolver los problemas de las empresas”.

Para atraer inversión, comentó, no solamente se debe contemplar el dar incentivos o exoneraciones de impuestos –que está bien como un mecanismo de enganche para que vengan los inversores al país-, sino la seguridad jurídica.

“Al final del día, el proyecto puede estar muy bonito, pero si no hay los votos en la Asamblea Nacional, no pasará, sino por el Ministerio de la ley porque esta normativa es económica urgente y tiene solamente 30 días. Esto se presentó el pasado 24 de mayo, así que tenemos hasta el 24 de junio. Estamos trabajando a full, día y noche en la Comisión”, mencionó.

Según dijo, esperan que hoy en la tarde se termine el informe para el primer debate en la Asamblea Nacional, mismo que podría darse el martes. “Estamos trabajando intensamente, hemos recibido a todos los actores sociales y económicos del Ecuador. Esto, si bien quita tiempo en el trabajo diario de la Comisión, es fundamental”.

En declaraciones breves a la prensa, el presidente de la mesa legislativa, Esteban Albornoz, informó que luego de los análisis y de tener información de cómo es el proceso de conformación de un emprendimiento, por ejemplo, plantearon 12 años de exoneración al Impuesto a la Renta, solo Quito y Guayaquil tendrían 8 años; mientras que Esmeraldas y Manabí tendrán 15 años, así como las provincias fronterizas tendrían hasta 15 años.

Entre tanto, legislador de CREO Homero Castanier reiteró que si el informe no recoge cambios sustanciales presentará un informe de minoría. “Si el proyecto se mantiene como está nosotros presentaremos un informe de minoría, porque creemos que no recoge incentivos para todos, sino solo incentivos focalizados. Aquí o damos para todos o no damos para nadie”.

Castanier afirmó que en el país se requieren de cambios drástico y no únicamente ‘paños de agua tibia’, ya que esta medida puede significar una solución, pero únicamente a corto plazo: “La economía del Ecuador requiere cambios drásticos y creemos que este proyecto no va a ser la solución definitiva, sino únicamente a corto plazo, porque le dará liquidez al Estado, pero no se la elaboró pensado a futuro”. (JPM – PP - PF)

Fuentes: Telerama – Twitter Telediario - Sonorama

Ecuadorinmediato.com