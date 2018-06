Caso Glas: Es una derrota para la justicia cuando esta es usada para "eliminar opositores políticos", dice abogado

Jurista advierte de "varias anomalías constitucionales y procesales" en este caso El abogado Antonio Ingroia, ex fiscal antimafia de Palermo, se refirió sobre el caso del ex vicepresidente Jorge Glas y recalcó que "el caso presenta varias anomalías constitucionales y procesales". Además, señaló que "de las investigaciones no surgió ninguna contabilidad, elemento financiero, escuchas telefónicas, o cualquier otro tipo de prueba que pueda confirmar las acusaciones de corrupción". Por estas razones, indica este caso judicial se reconoce como un caso de explotación política manifiesta de la justicia.