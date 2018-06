Informe de juicio político a Judicatura "fue hecho por presidenta, no por Comisión", reclama Sofía Espín

"Recién hoy vamos a analizar cada uno de los casos que pusieron los interpelantes", afirmó La asambleísta e integrante de la Comisión de Fiscalización, Sofía Espín, reclamó que el informe del juicio político en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura no fue hecho por la Comisión, sino solo por la presidenta de esta mesa legislativa, María José Carrión. Explica que en el juicio anterior, al ex Fiscal Carlos Baca, hubo reuniones en los que se discutieron los elementos. Sin embargo, para el caso de la Judicatura, dijo, no ocurrió así y recién hoy conocerán este informe.