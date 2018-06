Patricio Alarcón: "Eliminación de tasa aduanera permitirá abrir negociaciones con EE.UU y Alianza del Pacífico"

Empresario señala que esta decisión es un cambio positivo y permitirá atraer inversión extranjera Patricio Alarcón, Presidente de la Cámara de Comercio de Quito, se refirió a la eliminación de la tasa de servicio de control aduanero (TSCA) que fue retirada definitivamente el 07 de junio del 2018 por un dictamen de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ante esto, explicó que el retiro del rubro es un cambio positivo; ya que, esta determinación permitirá a Ecuador alcanzar posibles acuerdos comerciales con Estados Unidos y con la Alianza del Pacífico.

Alarcón manifestó que esta resolución es un cambio positivo dentro del Gobierno porque es un impulso al sector comercial y servirá para atraer inversión extranjera y generar nuevas fuentes de trabajo, por lo cual está de acuerdo con las declaraciones del Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, quien respaldó la eliminación de este rubro y aseguró que el país no interpondrá ningún otro recurso de apelación.

De la misma manera, afirmó que si esta tasa no se desmantelaba podría afectar las negociaciones de un posible acuerdo comercial con Estados Unidos y con la Alianza del Pacífico: “Si es que no se desmantelaba esta tasa no podíamos entrar en una negociación para un posible acuerdo comercial con Estados Unidos, ni podríamos iniciar una negociación con la Alianza del Pacífico. Aunque antes de negociar con Estados Unidos, debemos adherirnos a la Alianza del Pacífico, es mucho más fácil y esto nos abrirá nuevos mercados”.

Por otra parte, se refirió a varias medidas económicas que debería tomar en cuenta el Gobierno para mejorar la situación económica del país, entre ellas sostuvo que se debería implementar un fondo de contingencia o ayuda social para devolver el dinero adeudado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): “Soy partidario que por medio de este fondo se debería devolver el dinero a los afiliados del IESS. El régimen anterior usó al IESS como su caja chica, pero también permitió que ciertos actores políticos lo utilicen como una plataforma”.

Para concluir su intervención habló sobre la designación de Richard Martínez como Ministro de Economía y Finanzas y expuso que él ya no representa a los empresarios sino a los intereses del pueblo ecuatoriano: “Richard Martínez entró al Gobierno por sus propios méritos, es un economista que va a poner la casa en orden, pero ahora es un Ministro de Gobierno del Presidente Moreno y ya no representa al sector empresarial”.

