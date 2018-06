"Trabajamos mediocremente", reprochan servidores de EMASEO durante marcha

Acudieron hasta el Municipio de Quito para exigir condiciones dignas Decenas de trabajadores y dirigentes de Empresa Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO) realizaron una marcha en el centro de Quito. Los manifestantes protestan ante las condiciones precarias en las que realizan su trabajo y solicitaron al Alcalde Mauricio Rodas la maquinaria necesaria para cumplir con la limpieza de los barrios de la ciudad.

El ofrecimiento de dotar de nueva maquinaria a EMASEO para la limpieza y recolección de los desechos de la capital no se ha cumplido por parte del Municipio, así lo indicaron los trabajadores de la Empresa Metropolitana de Aseo de Quito.

“No hemos visto maquinaria, vemos que nuestros carros se siguen cayendo día a día, vemos que la basura todavía no se ha logrado el contingente que nos ofrecieron, por lo tanto, no tenemos maquinaria”, indicó Segundo Hidalgo, Secretario General del Comité de Empresa de EMASEO.

Los trabajadores solicitan la compra inmediata de maquinaria, así como un stock de repuestos para los recolectores que se encuentran inhabilitados.

“Por lo menos necesitamos la maquinaría que nos ofreció el señor Alcalde y el señor Gerente, que dijeron 40 recolectores de cargo posterior, 8 carga laterales para, por lo menos, sustentar en algo la escases que tenemos ahorita de la maquinaria”, agregó Hidalgo.

Según se afirmó, el incumplimiento por parte del cabildo, los ha obligado a acudir a una recolección manual e insalubre.

“Trabajamos mediocremente, no tenemos palas, mascarillas, cubetas, como antes teníamos, unos tarros grandes, palas, escobas, campanilla, hoy no tenemos nada, porque no nos han entregado”, reprochó Manuel Asadobay, trabajador de EMASEO.

En el tema económico también buscan respuestas sobre el detalle de la repotenciación de la maquinaria, de la adquisición de la nueva flota de transportes, así como de los contratos de volquetas y plataformas dentro de esta emergencia vehicular.

“Ahora los 8 millones solo gastaron en volquetas, montacargas, vaya a ver ahora cómo están, en toda la ciudad de Quito, los contenedores golpeados, sin pines, sin tapas”, denunció un trabajador.

Esta situación es calificada por la concejala Luisa Maldonado como una emergencia sanitaria para la ciudad, no estaría pronta a resolverse.

“Lo que está planteando el gerente, en el directorio, es que, en vez de comprar estos nuevos equipos, vehículos, se arriendo, porque, aparentemente, hay un ahorro entre 4 y 6 millones, no se sabe exactamente cuánto”, precisó.

Sin embargo, esta intención de arrendamiento no se habría aprobado en el directorio por haberse incorporado en asuntos varios.

“Imagínese lo que significa aprobar una contratación, en vez de la compra, que, públicamente, el Alcalde dijo que va a hacer, (colocar el tema) en (asuntos) varios significa que no tuvimos como concejal el informe previo para enterarte”, indicó.

Con información de TVC y Ecuadorinmediato

