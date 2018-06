Hermanas de Óscar y Katty rindieron su versión ante Fiscalía de Colombia

Comparecencia estuvo asistida por un delegado del Ministerio de Justicia de Ecuador Elvia Villacís y Ana Velasco hermanas de Óscar y Katty, pareja secuestrada por el grupo narco guerrillero Oliver Sinisterra en la frontera norte, entregaron sus versiones sobre el secuestro de sus familiares en la Fiscalía de Bogotá, esta comparecencia se realizó de forma libre y voluntaria y estuvo asistida por un delegado del Ministerio de Justicia de Ecuador. Además, se reunieron con funcionarios de la Conferencia Episcopal, Procuraduría, Organizaciones de DD.HH y autoridades colombianas para gestionar la liberación de sus parientes.

Elvia Villacís, tras volver de su viaje al vecino país, explicó que sus versiones las proporcionaron de forma voluntaria, luego de una cita con agentes a cargo del caso: “Contamos lo que sabemos sobre el motivo del viaje que ellos hicieron y datos generales sobre sus vidas”.

De la misma manera, señaló que desde el anuncio del secuestro de la pareja no se ha difundido más información sobre sus condiciones de cautiverio, pero aseveró que los agentes de inteligencia de Colombia trabajan por la liberación de los dos ecuatorianos, aunque no revelaron más detalles del caso: “Nos dijeron que están vivos, pero la única prueba es que no hay datos de que hayan sido asesinados”.

En la visita, las hermanas también se reunieron con funcionarios de la Conferencia Episcopal, la Procuraduría, Organizaciones de DD.HH. El embajador de Ecuador, Rafael Paredes, las hospedó en la residencia diplomática e hizo un llamado a los disidentes para que ofrezcan por lo menos una prueba de vida de los rehenes y los liberen.

El 4 de junio, las familiares se trasladaron a Colombia con el objetivo de mantener entrevistas con funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos y reunirse con organizaciones civiles y, así, gestionar la liberación de la pareja.

(PF)

Fuente: El Comercio