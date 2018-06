"Por falta de motivación y vicio de procedimiento", sentencia contra Jorge Glas debe ser declarada nula, señala abogado Harrison Salgado

Audio Junio 07 - Harrison Salcedo



Insiste en que a ex Vicepresidente de Ecuador "se lo ha condenado y juzgado en base a medios, a exposición política" Harrison Salcedo, uno de los defensores del exvicepresidente Jorge Glas, manifestó que este viernes 8 de junio se conocerá el resultado final de la audiencia de apelación a la sentencia de seis años de cárcel a la que fue condenado su defendido por asociación ilícita en el caso de la trama de sobornos de la empresa Odebrecht. Según el abogado, a Glas "se lo ha condenado y juzgado en base a medios, a exposición política. Se ha hecho una campaña mediática para desprestigiar el nombre de una persona y aquí no se trata de juzgar a la persona, se trata de manejar un Estado de derecho".

“Se pronunciará la resolución oral, la misma que deberá ser presentada de forma motivada, a través de una resolución escrita, en la que se fundamentará la resolución. Mañana (viernes) conoceremos el resultado final de la audiencia de apelación, que en el caso de Jorge Glas Espinel tocó tres temas importantes. El primero, la decisión con la que se autorizó por parte de la Asamblea Nacional el poder enjuiciarlo directamente a través de las autoridades, y esta autorización fue expresa con relación a que se lo haga aplicando el criterio de favorabilidad establecido en el Código Orgánico Penal, es decir, a través del artículo 370 de asociación ilícita”, dijo.

Recordó que el exvicepresidente fue quien pidió el juicio con el fin de que se lo lleve ante la justicia para limpiar su nombre y que se lo procese penalmente por asociación ilícita.

“Aplicando de forma adversa a los criterios universales de favorabilidad, se lo sentencia con los artículos 369 y 370 del código penal derogado, esto es asociación ilícita con una pena final de 6 años. Esto significa que si se aplicaba la favorabilidad del Código Orgánico Integral Penal, la pena máxima podía ser de 5 años, y ésta a la vez era susceptible de una suspensión condicional de la pena. Pero, al aplicar la de seis, lógicamente se evitó esta posibilidad y todo se dio con un tinte político para evitar que pueda retornar a sus funciones como Vicepresidente”, señaló.

El representante legal de Jorge Glas se mantiene en el argumento de que la resolución de la Corte Nacional de Justicia es ilegal.

“Se trató con la mayoría de abogados de los procesados el hecho de que la prueba vertida dentro de la audiencia de juzgamiento no tuvo sustento alguno para motivar la sentencia. Lo explico con un ejemplo muy básico, se presenta el agente de toda la investigación con un cuadro orgánico indicando una organización criminal, a las preguntas de la defensa explicando de dónde saca la información, el agente responde: información reservada. Eso no puede existir en un proceso penal. Y Fiscalía hacía caras, gestos, para que no hable este agente cuando empezó a dar su testimonio. Fiscalía fue llamada la atención por hacer esto dentro de la sala, eso consta en los audios de la audiencia”, resaltó.

“Cuando le preguntan adicional si él pudo verificar con videos, llamadas, seguimientos, si es que Jorge Glas tuvo algún tipo de vinculación o participación con otros de los procesados, la respuesta del agente de la Policía es: no”, agregó.

Para Salcedo, estos hechos demuestran la inocencia de su defendido.

“Y así vamos evacuando cada una de las pruebas, los peritajes, los pendrive que no salieron de ningún lado. Había un pendrive que supuestamente tenía las conversaciones que tenía con Santos, que a la final, si se las escucha, no dicen nada comprometedor, reclama planillas pendientes de pago. Bajo ese sentido, me pongo a pensar: si tengo una línea clara con el exvicepresidente para hablar de cualquier tipo de tema de corrupción, por qué no le pregunta, y no se lo hace”, manifestó.

Destacó que la defensa de Jorge Glas prepara una denuncia en contra del exfiscal Carlos Baca Mancheno por fraude procesal.

“De la misma forma que aparecieron elementos de convicción supuestamente por parte de Fiscalía para el procesamiento de Jorge Glas en este juicio de asociación ilícita, y otros, que derivaron de un testimonio anticipado que lo da el corruptor de Odebrecht, Conceição Santos declara haber manejado todos los hilos de esta estrategia de infiltración de dinero de la compañía en contratación pública, y este señor no queda sentenciado en Ecuador bajo la primicia que le da el fiscal Carlos Baca de decir que se había firmado un acuerdo de colaboración en el cual ninguno de los personeros de Odebrecht iba a ser juzgado y sentenciado en Ecuador, bajo el principio de que ya se lo había juzgado en Brasil, y eso no existe”, resaltó.

“Recién logramos obtener hace 35 días, una certificación por parte del departamento de justicia de Brasil, verificada, certificada, apostillada, en la cual se menciona que el señor José Conceição Santos no tiene ninguna sentencia en Brasil”, acotó.

El abogado manifiesta que esos delitos debieron ser sentenciados y procesados en Ecuador.

“Es una falta de respeto a la soberanía nacional, si los delitos se cometieron en Ecuador tenían que ser sentenciados y procesados acá, porque los otros están gozando de sus mansiones, de su tranquilidad mientras un exvicepresidente está en la cárcel”.

Salcedo califica como “una vergüenza internacional” la forma en que actuó la Corte Nacional durante este caso.

“En mi intervención les dije: rescaten la dignidad de la Corte Nacional de Justicia porque esto no puede darse. Las figuras más grandes del derecho universal penal lo proclaman al delito de asociación ilícita como un delito de peligro abstracto porque no se puede medir el riesgo que existe para la sociedad cuando dos o más personas coadyuvan para cometer un delito, bajo ese sentido no se lo puede cuantificar, y eso hizo la Corte, en la sentencia inicial puso una cifra de reparación integral material y resulta ser que un particular está calificado como acusador particular”.

Mencionó, además, que no es legar permitirle a un particular tomarse las atribuciones de representar a todo un pueblo.

“Recordemos lo que pasó con Procuraduría que por llegar tarde quedó fuera del caso, y, en este caso, tendríamos que si el señor César Montúfar algún momento decide volver sus principios de lucha por el pueblo, como él lo menciona, y quiere reclamar ese dinero, tendría derecho a hacerlo”.

“Eso es lo grave y absurdo de permitirle a un particular tomarse las atribuciones de representar a todo un pueblo. Recordemos que la Constitución política del Estado dice: toda persona tiene derecho a dirigir cartas, reclamos y a ser atendida y tener respuesta motivada de las autoridades. Y dice: se prohíbe dirigir las mismas a nombre del pueblo. Si el derecho constitucional dice que ni siquiera puedo dirigir una queja a nombre de todo el pueblo, peor voy a ser acusador particular en nombre de todo el pueblo”.

Según dijo el abogado, “en un Estado constitucional de derecho esta sentencia tiene que declararse nula por falta de motivación y por vicio de procedimiento”.

“Lamentablemente, se lo ha condenado y juzgado en base a medios, a exposición política. Como defensa hemos iniciado algunas acciones de carácter penal contra algunas páginas incendiarias. Se ha hecho una campaña mediática para desprestigiar el nombre de una persona y aquí no se trata de juzgar a la persona, se trata de manejar un Estado de derecho”, finalizó.

FO

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuador Inmediato radio