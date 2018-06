Esteban Bernal: "Juicio político a Consejo de la Judicatura se dará a parte de decisión del Consejo de Participación"(AUDIO)

Audio Junio 7-Esteban Bernal



Aseguró que informes presentados son originales y válidos Esteban Bernal, se refirió al cese por parte al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) a los titulares del Consejo de la Judicatura (CJ) y al proceso de juicio político que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional. "Existe una diferencia entre una acción administrativa como las del CPCCS-T y la acción política en el marco del control político que tiene la Asamblea. Estos son dos caminos que probablemente terminen en un mismo objetivo".

“Estos dos procesos han tenido comportamientos distintos, el hecho que hayamos tramitado al mismo tiempo la Asamblea y el Consejo de Participación es algo coincidencial. Yo entregue hace algunos meses esta petición del juicio político. Es decir, no es un tema que ahora por las acciones del Consejo de Participación nosotros también nos motivamos”.

Recordó que había presentado el pasado seis de abril el informe de Contraloría. “El tramite inicio el 18 de abril de este año. El seis de abril presente el informe y doce días después presente la motivación y sustentación para la solicitud de juicio político al Consejo de la Judicatura. Lo que ha pasado en el tiempo son responsabilidades de otras instancias y no de este legislador”.

“Por ejemplo, está la decisión de la presidenta de la Asamblea Nacional que tiene la potestad de poner o no en consideración del CAL en los tiempos que le determinen. Una vez que se entrega al CAL corren los tiempos determinados en la Constitución de la República”.

Sobre las acciones del Consejo de Participación dijo que el legislador no acudió a la audiencia en la Comisión de Fiscalización cuando el titular del CPCCS-T fue convocado. “Son acciones distintas, porque la una está en el administrativo y el otro en lo político. He fundamentado un juicio político que tiene mucha consistencia, tanto así, que he entregado es el expediente de juicio político al Consejo Transitorio y este ha sido reflejo en el informe que contiene varios elementos como el tema del error inexcusable y el informe de Contraloría”.

“Yo creo que cada institución tienen sus competencias y si el Consejo de Participación Ciudadana actúa dentro de sus competencias que lo siga haciendo. El juicio político tiene toda la valía hacia el Consejo de la Judicatura. Este tiene otras cuerdas por separado a lo que ocurrió en carácter administrativo y al penal que lo maneja la Fiscalía General del Estado. Por ejemplo, cuando se dio el tema del Vicepresidente dijimos que el tema tiene que ir por su línea, separado de lo político. Lo que se hizo en la Asamblea fue esperar el resultado penal de lo contrario no podían realizar el juicio político. Eso es ilegal e inconstitucional”, mecionó.

Es probable que en el ámbito penal un funcionario puede ser juzgado o no y en paralelo en lo político lo mismo. Es decir puede ser salvado en lo político y acusado en lo penal y viceversa. “En temas de control político es probable que surjan cuestiones penales y de ser así tiene que llevarse a la Fiscalía”.

“Vinculados con la Ley Orgánica del Servicio Público se determinaría también la imposibilidad de que un funcionario juzgado ya no pueda ocupar un cargo público. Es más que bienvenido el pedido de juicio político, tanto así que por una nimidad se resolvió destituir al exsuperintendente de Comunicación cesado previamente por el Consejo Transitorio como un ejemplo a lo que ocurre en el proceso de la CJ ”.

Sobre la supuesta presentación de documentos falsos de la Contraloría explicó que “le he escuchado en varios medios al doctor Jalkh, ex titular del Consejo de la Judicatura, y ratificó que hay argucias para la defensa que tienden a tener un componente de mañosería en las cosas”.

“Todo lo que está pasando en el juicio político con respecto al tema relacionado con el comentario hasta podría mediar la honra de un legislador en cuanto a un procesamiento del juicio político”. Explicó que el informe de la Contraloría General del Estado es un documento original que fue entregado a la Comisión de Fiscalización y esta institución hace varias cosas como generar resoluciones de responsabilidad. Uno de los hallazgos dice esto: “servidores nombrados con cargos distintos a los postulados y sin respetar la prelación de puntajes.”

Este documento decía, “el presidente y vocales del Consejo de la Judicatura mediante resoluciones otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación”. Este es un informe que se hizo en el 2015, evaluado en el 2016 y leído el 11 de diciembre del 2016 siendo el final.

Aseguró que este no se encontraba subido en la web y mediante un acto administrativo se acercaron al informe de la Contraloría. “Cuando nosotros presentamos este como prueba nos encontramos con un doctor Gustavo Jalkh tratando de ilegitimar algo es eminentemente irrefutable. Ha dicho que esto es culpa de los directores de talento humano que no pasaron un informe”.

“Yo pregunto el art. 181 de la Constitución de la República que dice que son los funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determina la Ley es dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Yo me pregunto si en la Constitución dice que esto es función del señor de Talento Humo. No. Es del Consejo de la Judicatura, tanto así que la Contraloría le adjudica a ellos la responsabilidad como tal”.

Sobre la originalidad de los documentos, Bernal aseguró que no se desconoce el informe de Contraloría. “En el acto administrativo mediante el cual la Contraloría General del Estado le entrega al fiscal del Guayas este informe. Este documento es original y entregado por la autoridad competente”.

“Esto fue pedido por un acto administrativo a la Fiscalía del Guayas porque el informe no constaba en la página web. Este es un acto perfectamente legal”. Explicó que el informe fue pedido por el abogado Hernán Ulloa que tiene jurisdicción en Guayaquil. Se ratifica que el contenido y el informe no están siendo criticados. Este documento se subió después a la web.

“Este legislador ha pedido explicaciones por este hecho. Emití una carta al Contralor diciendo que porque no estaba subido el informe y lo único que supieron responderme fue que ya estaba en subido. Después del seis de abril del 2018 a pesar de haber sido leído el 11 de diciembre del 2016 este debió haber sido subido y no lo estaba”. Aseguró que a pesar de esto no tiene nada que ver con el juicio político.

El contenido jamás se ha desestimado en el juicio. “No es posible que el imputado se preocupe de la pista antes que del crimen o del delito”. La prueba tiene absoluta veracidad”, dijo.

Bernal manifestó que la prueba tiene absoluta veracidad. “Cómo podemos decir que la prueba, no es original, si fue entregado por autoridades competentes”, afirmó. Además, mencionó que el informe de Contraloría, “que no está cuestionado su contenido ni por Jalkh, ni la Judicatura, esto nos demuestra que existen incumplimiento de funciones de la Judicatura”.

Por último, recalcó que va a iniciar una evaluación de lo que ha hecho o ha dejado de hacer el actual contralor, más allá de los procedimientos por los que llegó a ser contralor. (BGV/PP)

Fuente: Ecuadorinmediato