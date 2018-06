US$34 millones de multa para Kimberly Clark y Productos Familia por perjudicar en precio de papel higiénico a Ecuador (AUDIO)

Audio Junio 07 - Christian Ruiz



Según Superintendencia de Control del Poder de Mercado, ambas empresas acordaban costos además, de servilletas, toallas para manos, entre otros productos, desde Colombia El superintendente de Control del Poder de Mercado, Christian Ruiz, reveló que, luego de las gestiones realizadas desde la entidad, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) multó a las empresas Kimberly Clark y Productos Familia, con US$34 millones de dólares por perjudicar al Ecuador con productos como papel higiénico, toallas para manos, servilletas, entre otros. El funcionario indicó que ambas compañías acordaban los costos de dichas mercancías, desde Colombia.

“Existe una Agencia de Competencia en el Ecuador a la que todavía no se le da la importancia que nosotros hemos venido tratando de tener. Sabemos que, como entidad, somos nuevos porque tenemos un poco más de 5 años en el Ecuador, como agencia, tomando en cuenta que, en otros países de la región tienen más de 40 o 50 años”, precisó.

Agregó que, fuera de lo que se está comenzando y tratando de regular las prácticas anticompetitivas en el Ecuador, conocieron en el 2016, algunos problemas que se daban dentro de lo que eran las prácticas comerciales restrictivas a la libre competencia en lo que tiene relación con el papel higiénico, servilletas, pañuelos para manos, toallas de cocina, etc.

“Nosotros comenzamos una investigación hace algunos años y vimos que tenía varias repercusiones, pero que se dieron fuera del Ecuador. Nosotros, al indagar, a Kimberly Clark del Ecuador y productos Familia Sancela del Ecuador, se llegó a tener una presunción de acuerdos en precios de estos productos”, reveló.

Estas son las dos empresas más grandes, que ocupan el 90% del mercado, donde llegaban a tener acuerdos de precios, comentó. Asegurando que esta puede ser llamada como una práctica anticompetitiva y contra la libre competencia. “Esto perjudicaba al consumidor porque lo que se dio es que los acuerdos se daban en otro país –en este caso se dieron en Colombia- entre los altos directivos, para poner un precio al mismo bien. Es decir, los dos productos de la misma clase, tenían el mismo precio”.

“Ese es un acuerdo de precios que se daba. Obviamente, no tenía nada que ver con el tema de costos o administrativo. Un papel higiénico que podría tener un costo de producción de US$0,30 centavos, lo ponían a US$1 dólar, y las dos empresas ponían a ese precio. Imagínense el excedente que tenían, únicamente, en un solo producto”, relató.

Según puntualizó, hay pequeñas empresas que están saliendo a competir, sin embargo, no deja de ser difícil cuando se tiene una situación como esta. Lo que hizo la Superintendencia, dijo, fue enviar, el 20 de octubre de 2016, una solicitud de inicio de investigación a la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

“Sabemos que tenemos como respaldo la decisión 608 de la CAN, donde se da el tema de la libre competencia. Nosotros pedimos a la CAN, que se abra por el literal A y C, del artículo 7 de esta decisión, una investigación. El 11 de noviembre del 2016, la CAN acepta el inicio de la indagación y nosotros mandamos todas las actuaciones que ha hecho la Superintendencia. Por lo que nosotros no pudimos llegar a comprobar que esta repartición de mercado y estos acuerdos se dieron en el Ecuador, lo pasamos a la Secretaría de la CAN”, comentó.

Es así, añadió, que en el 2018, la CAN saca la resolución 2006, que está publicada en la gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena, que dice: Artículo 6. Sancionar por la comisión de la conducta tipificada en el literal a), del artículo 7, de la decisión 608, a las empresas Colombiana Kimberly Colpapel y Kimberly Clark del Ecuador, con la suma de US$18 millones 344 mil 916 dólares, a ser pagada de manera solidaria con productos Familia S.A. y productos Familia Sancela del Ecuador, con la suma de US$16 millones 857 mil dólares.

“Estamos hablando de que la multa es de alrededor de US$34 millones de dólares solidaria para las dos empresas. La sanción será cancelada a la autoridad de competencia del Ecuador, durante los tres meses siguientes a la notificación de la resolución”, indicó durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Sin embargo, aclaró que en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado se especifica que todos los ingresos por tasas o multas que entre a la Superintendencia, va directamente a la cuenta única del tesoro nacional. “En este momento, la resolución de la CAN dice que no podría ir a la cuenta del tesoro del Ecuador, entonces, estamos viendo cuál sería la figura o mecanismo”.

Lo que ha hecho la entidad, resaltó, es tratar de sustanciar el hecho de que se daban estas situaciones, de que se dio esta repartición regional, pese a que no se dio en el Ecuador. “Nos tomaban las decisiones desde Colombia para que se apliquen los precios y los acuerdos en el Ecuador, y eso es lo que la Superintendencia investigó y sustanció a través de la Secretaría General para que no se den este tipo de relaciones en las que, aparentemente, se ha dado una colusión desde el 2002 hasta el 2014 en lo que es una cartelización de precios”.

“Es decir, hemos pagado muchísimo más de lo que podríamos haberlo hecho, por este acuerdo. Ahí es donde viene este tema de la sanción que impone la CAN para hacer un resarcimiento de los problemas que ha tenido esta empresa al momento de tener este acuerdo. Esos US$34 millones de dólares los tenemos que cobrar y fomentar un plan de capacitación o de cómo vamos a poder arreglar el mercado, hasta cierto punto”, acotó.

Explicó que, dentro de la entidad, se tiene una Intendencia que maneja todo lo que se refiere a estudios de mercado. “Todas son como Fiscalías, es decir, están investigando. Yo doy las líneas para ver los sectores donde tenemos, aparentemente, problemas, o podríamos tenerlo. Esto se dio hace 3 años, cuando supimos que algo pasaba en el sector de papeles, alrededor de las noticias y luego de un estudio de mercado”.

“Ahí fue cuando nosotros comenzamos a investigar y resaltó todo el tema a nivel nacional, pero llegamos a tal punto de la investigación, que vimos que los efectos se daban en el Ecuador pese a que las decisiones no se tomaban aquí, sino fuera. Luego de este tiempo de indagación, llegamos a notar que, definitivamente, esos convenios se daban en Colombia y su repercusión fue acá”, relató.

Ruiz mencionó que continúan las investigaciones y precisó que tienen, alrededor, de 120 expedientes abiertos por temas de acuerdos, prácticas desleales, cartelización, publicidad engañosa, etc. “En forma general, la Superintendencia sigue trabajando y estamos viendo para ver si encontramos algún otro tipo de cártel, porque lo denunciaremos”.

“La investigación en la Superintendencia es confidencial y reservada cuando está en estos proceso, pero después vemos los resultados. Nosotros sustanciamos y pedimos a la CAN y tuvimos un resultado final luego de 2 años y medio”, finalizó. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio