Textileros del Ecuador: Remisión de deudas genera "discriminación" para empresarios que sí cumplen con sus obligaciones (AUDIO)

Audio Junio 06 - Javier Díaz



"Más impuestos es más ventaja para el contrabandista", señala y aplaude decisión de CAN sobre tasa aduanera Javier Díaz, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles Del Ecuador, considera que Ecuador no requiere de una política arancelaria que genere incremento y que mañana aliente actividades de contrabando. "Más impuestos es más ventaja para el contrabandista, si el control no es adecuado", dijo Díaz, quien relevó la importancia de aplicar de urgencia una medida de valoración adecuada en aduanas para evitar subdeclaraciones y ampliar controles en mercado. Sobre la remisión de deudas, comentó que hay que entender que hay necesidad de recoger dinero rápido para el Gobierno, sin embargo, coincidió que para que el empresario que ha cumplido con sus obligaciones, sí genera una discriminación.