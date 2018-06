"La culpa ha sido de Colombia", admite Juan Manuel Santos sobre inconcluso puente en Mataje

Obra mereció la crítica del Presidente Lenín Moreno, meses atrás, que dijo: "Nosotros construimos una carretera con un puente que no va a ninguna parte. Saque usted sus propias conclusiones" El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reconoció que por una culpa "colombiana" se ha retrasado la construcción del puente que une a esa nación con Ecuador en la zona norte, específicamente en la zona de Mataje; obra que fue cuestionada por el Primer Mandatario, Lenín Moreno, de la que dijo que no iba a "ninguna parte".

El Presidente Santos dio su palabra al pueblo ecuatoriano y al mundo que el disidente de las FARC, Walter Patricio Artízala Vernaza, alias "Guacho" va a caer.

“Le he dicho a nuestros hermanos ecuatorianos, y al mundo entero, tengan la absoluta seguridad que ese individuo cae, tengan paciencia, no hay un solo bandido, individuo, criminal como este señor Guacho que esté en nuestras listas de objetivos de alto valor, que no haya caído”, aseguró.

Dijo que “este va a caer, se demora porque es hábil, porque tiene un conocimiento de la región”.

“Usa la frontera con mucha habilitad para esconderse, eso lo hacen todos los delincuentes que delinquen en las fronteras, usan las fronteras para tratar de escabullirse, pero este individuo va a caer”, garantizó en declaraciones para el programa “Conversando con Correa” de RT.

Sobre el puente entre Esmeraldas y Tumaco, cuya construcción fue criticada por parte del Presidente Lenín Moreno, quien dijo: “En Mataje hay un puente que no va a ninguna parte, que desemboca en la selva".

El Presidente Santos recalcó: "Soy testigo que eso no fue así, esa es culpa colombiana de que nos atrasamos y seguimos atrasados en esa carretera".

"Estamos construyendo una doble calzada desde San Miguel hasta Neiva, por supuesto, el puente que inauguramos, que es un puente importante en la frontera con Ecuador, pero sí, la culpa ha sido colombiana", precisó.

El puente de Mataje fue anunciado como el tercer eje vial que acercaría a Colombia y Ecuador.

Acerca de la colaboración entre Ecuador y Colombia, especialmente, en el régimen de Rafael Correa, Santos mencionó: "Siempre hubo una colaboración importante para combatir el narcotráfico, todo tipo de delincuencia en la violencia".

Con información de RT y Ecuadorinmediato

(PAY)