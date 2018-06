Fernando Burbano: "Se tienen que hacer ajustes a Ley de Fomento Productivo"

Proyecto de ley se encuentra en debate en Asamblea Nacional Fernando Burbano, asambleísta aseguró que se deben hacer ciertos ajustes al proyecto de Ley de Fomento Productivo para que este tenga una suerte de equidad en toda la producción. "Nueve de cada diez empresas pertenecen al sectores de la mediana y pequeña empresa que necesitan ayuda para que logren cumplir sus metas. También es necesario hacer unos ajustes en los incentivos que debe tener el sector agropecuario".

“Hay que anclar a las pequeñas y medianas empresas al mercado. A la vuelta de la esquina si se logra reactivar el sector de las PIMES implica ayudar a la economía del país para que el dinero del se quede en Ecuador y esto reactive la economía familiar. El bolsillo de los ecuatorianos consigue fondos”. Aseguró que se están incorporando algunas sugerencias que se han dado en el debate de este proyecto.

Para Burbano es necesario incluir a la Economía Popular y Solidaria en este listado de priorizados del sector de la economía. “No hemos logrado en la asamblea todavía liquidar el tema de los deudores del banco Nacional de Fomento. Deberíamos establecer en esta ley para que se limpien estas deudas”.

“Hay muchas empresas PIMES que al ser deudoras y al estar caídas en mora con el seguro social tienen que pagar cuantiosas cantidades de dinero. Hay que hacer esas reformas. Generalmente al pequeño le golpea más que al grande y por eso es necesario hacer las correcciones en este nivel”. Burbano comentó que es necesario seguir trabajando sobre temas como remisión tributaria.

“Hemos pedido que se haga un estudio sobre un informe histórico para que se explique qué es lo que ha pagado con la remisión. Porque existe el temor de que muchas empresas están esperando la Remisión que es cada cinco años para evadir sus obligaciones tributarias. Tenemos que poner un candado”, comentó.

Según Burbano si es que no se presenta este tipo de instrumentos que aseguren que otras empresas no confíen en la remisión para no pagar sus tributos. Sobre la creación de un fondo de estabilización el asambleísta considera positivo que se lo haga ya que se guarda dinero para los futuros periodos de vacas flacas.

“Este ahorro sirve como un fondo de garantía para pequeños y mediano emprendedores. Este permitiría que accedan créditos. Hay un problema sobre esto ya que se está destinando fondos que no pertenecen en totalidad al Estado por ejemplo el dinero que pertenece a los GADs. Por eso hay que continuar con los debates y poder conseguir una ley efectiva”, finalizó. (BGV)

Fuente: Majestad/ Ecuadorinmediato