ESCÁNDALO: Filtran audio que comprobaría pago de millón y medio de dólares por cargo de Ministro de Agricultura (AUDIO)

Asambleísta Patricio Mendoza admite que grabó la conversación En las últimas horas se difundió un audio entre el asambleísta Patricio Mendoza y otra persona más, en la que hablan de un pago por el orden de un millón y medio de dólares a cambio del cargo de Ministro de Agricultura. Mendoza admitió que él grabó la conversación y la entregó a las autoridades para que se judicialice.

Por la frase: "Hay sectores que pagan millón y medio de dólares por el puesto de Ministro" del Ministro de Agricultura, Rubén Flores, la Asamblea Nacional llamó al Pleno al Secretario de Estado para que explique lo dicho en un plazo máximo de seis días hábiles.

Este jueves se viralizó un audio, en el que se escucha la voz del legislador Patricio Mendoza, quien fue de la alianza CREO-SUMA y ahora es independiente, y otra persona que, quien respondería al nombre de Rubén Olivo, quien, al parecer, aspira al Ministerio de Agricultura. Hablan de un pago.

Patricio Mendoza: Oiga ñaño

Rubén Olivo: Dígame

PM: ¿Cuándo le entregan el Ministerio?

RV: el día martes tenemos la... el miércoles tenemos la reunión allá en El Oro y ya dejamos definido el tema y pacto se va a sellar allá y el ministerio, yo asumo, que a partir de la próxima semana, o sea, el viernes, a más tardar el próximo lunes ya estaríamos en la posesión, y eso hay que entregarle al Presidente mi currículo porque el día martes, el día miércoles ya entrego yo todos mis papeles y entonces ya para la siguiente semana ya estaría la posesión

PM: ¿Y la plata? ¿Van a pagar en efectivo ustedes esa plata?

RV: Bueno, una parte creo que va en efectivo y otra parte va notarizado

PM: ¿Y a la final, en cuánto sellaron esa nota?

RV: Uno y medio

PM: ¿Millón y medio?

RV: Sí

PM: Chu.. pero ahí no hay nada hermano en ese ministerio, yo no sé qué es que vas a hacer hermano ahí.

RV: eso es lo que estaba analizando, pero bueno, es un reto hermano, igual yo tengo un equipo que si... que si la maneja bien el tema, yo creo que si voy con mi equipo completo, yo pienso que podríamos estar haciendo una, no es que podríamos, estoy seguro que vamos a hacer una buena gestión, una gestión honesta, digamos no, no vamos a entrar ahí a hacer cosas indebidas, por el bien de todos los gremios y, o sea, conciliar, más que todo porque tú sabes que esto ha estado abandonado por mucho tiempo

PM: ¿y cómo vas a recuperar el millón y medio?

RV: Bueno, eso no es reembolsable, la persona que está poniendo eso no está pidiendo que se le reembolse, simplemente lo que él quiere tener es ciertos blindajes, no, un blindaje para él, sus actividades agrícolas, pero retornarle el dinero, no, eso no.

PM: mmmm

RV: Por ese lado estoy tranquilo porque no es que tenemos que ir a hacer cosas que no están en lo correcto.

PM: ¿oye por qué tiempo te garantiza ser ministro?

RV: bueno, lo que me ha dicho nuestro amigo allá es que le han dado hasta diciembre, le han dado el convenio es hasta diciembre, pero si hay una buen gestión que yo haga, entones, se puede prolongar un año más, hasta el próximo año.

Patricio Mendoza admite que grabó la conversación y dice que las entregó a las autoridades para que se judicialice.

“Es un tema que se viene investigando hace mucho tiempo por quien les habla, a mí, la Constitución me faculta como fiscalización, de investigar, me llegó la denuncia de esta supuesta compra de este Ministerio, tomo la decisión de grabar mi conversación con él para tener una prueba”, mencionó.

Y dijo que se trataría de la negociación de un supuesto dirigente de Alianza PAÍS, que pretende cobrar por dar el nombramiento a un Ministro de Agricultura.

“La grabación la hice llegar a la Presidencia de la República, ya está en camino el proceso”, comentó.

Con información de Ecuavisa, Twitter y Ecuadorinmediato

