Julio Cesar Vasco: "Conceptos técnicos y jurídicos no fueron analizados correctamente en caso en contra Carlos Pólit"

Ex contralor fue sentenciado a seis años de prisión Carlos Pólit, ex contralor fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de concusión dentro de la investigación realizada por el caso Odebrecht, Julio Cesar Vasco, abogado del sentenciado, anunció la inmediata apelación a la decisión. "Hay que determinar que la defensa respeta el fallo pero no lo comparte porque los conceptos técnicos y jurídicos no fueron analizados correctamente. Vamos a interponer el recurso correspondiente una vez se entregue la sentencia por escrito".