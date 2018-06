En Fiscalía, Esteban Melo denuncia presunto cohecho y concusión contra contralor Pablo Celi

Entregan un video como prueba, en el que también estaría involucrado Carlos Pareja Yannuzzelli Este jueves 07 de junio el asambleísta Esteban Melo, junto a otros asambleístas de la Revolución Ciudadana, presentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia en contra del contralor subrogante Pablo Celi por presunto cohecho y concusión. Además, adjuntó un video como prueba del presunto cometimiento de estos delitos.

Hasta la Fiscalía llegaron los asambleístas de la Bancada de la Revolución Ciudadana, Esteban Melo, Cristóbal Lloret y Franklin Samaniego para presentar una denuncia contra el contralor subrogante Pablo Celi.

Según explican, se habría cometido el delito de cohecho y concusión. Por ello, piden que la Fiscalía investigue este caso. Los asambleístas presentaron un video como prueba del presunto cometimiento de estos delitos.

El video entregado en la Fiscalía también involucraría a Carlos Pareja Yanuzzelli, quien ya fue sentenciado a 6 años por asociación ilícita y 5 años por cohecho.

Según el asambleísta Lloret, en este video “aparece el señor Carlos Pareja Yanuzzelli realizando algunas preguntas insinuosas al señor Pablo Celi de la Torre”.Además, Melo recordó que "también existen manuscritos del señor Alex Bravo que hacen referencia a las insinuaciones realizadas por Carlos Pareja Yanuzzelli en contra de Pablo Celi.

Según el escrito de Bravo: Luis Miño, secretario de Contraloría, y Pablo Celi, quien entonces era sub contralor, habrían recibido “grandes cantidades de dinero con el objeto de precautelar y obtener informes favorables, a pesar de que no era necesario porque los proyectos se habían realizado correctamente”. Además, el manuscrito indica que todo fue con conocimiento de Carlos Pólit. “Desde el 2014, al 2015, ellos percibieron un total de USD $1.600.00”, según Bravo.

A inicios de mayo, Melo reveló que en varias ocasiones han pedido información y documentos que avalen la designación como contralor a Pablo Celi. Sin embargo, lamentó que no haya tenido una respuesta concreta sobre su solicitud. Señaló que "si el señor Celi ya no era subcontralor, no podía asumir el cargo", por lo que considera que "lo actuado sería ilegítimo y tendría que ser anulado". Por ello, anunció la necesidad de que Celi acuda a la Asamblea Nacional para que dé su explicación.

(PP)

Fuente: Pública FM, Twitter – Esteban Melo, Juan Cristóbal Lloret