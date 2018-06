Pablo Campana: "Restringir ingreso de productos no es la solución para Ecuador"

Ministro de Comercio Exterior dice no estar a favor de proteccionismo El Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, se refirió a la realidad económica que tiene el Ecuador y aseguro que restringir el ingreso de productos al país no será la solución para resolver los problemas económicos que este presenta. "Tener mayor apertura comercial, buscar nuevos mercados y no necesariamente tener que ir al proteccionismo".