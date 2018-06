Director de CNE de Manabí cesado tras participar de reunión de Alianza PAIS

"Yo no fui a título personal, sino como parte del CNE de la provincia", se defiende Pablo Flores En redes sociales circula una fotografía en la que se observa a Pablo Flores, director provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Manabí, en una convención del movimiento de Alianza PAIS. Esta imagen provocó reacciones por parte de varios actores políticos y para la tarde de este miércoles 06 de junio, se conoció que el órgano electoral dio por terminadas sus funciones. Por su parte, Flores asegura que la fotografía se puede prestar para malas interpretaciones y niega que haya hecho alguna celebración con el movimiento.

Para Nilton Díaz, presidente provincial de CREO, la convención de Alianza PAIS no era un proceso de elecciones internas; por lo tanto no debió haber existido ningún delgado del CNE. “Por confiabilidad y por decencia política no debió haber estado Pablo Flores porque quién garantiza que los procesos electorales sean confiables. Debe ser destituido”, acotó.

El gobernador de Manabí, Fabricio Díaz, dice que no es la primera vez que un representante de un órgano de control electoral participa de convenciones de AP y otros partidos políticos. Para él, esto es democracia. “Él debe estar en ese evento, de una manera formal la invitación a Flores”, precisó Díaz al afirmar que este tiempo de eventos, “necesita tener presencia y participar del ente del CNE, esto ayuda a fortalecer la democracia”.

Por su parte, Pablo Flores, asegura que esta imagen puede prestarse para malas interpretaciones. “No hice ninguna celebración, observen las demás fotografías, yo no fui a título personal, sino como parte del CNE de la provincia”, acotó.

La convención provincial de AP se realizó el pasado 2 de junio en el coliseo la California.

Tras esta polémica, la asambleísta Tanlly Vera publicó en su cuenta de Twitter un oficio del CNE; mediante el cual se agradece y se da por terminadas las funciones de Flores.

Al parecer en #Manabí algunos querían o pretendían seguir haciendo lo mismo que estaba acostumbrados... pero estos son otros tiempos y las cosas cambiaron... ¡Cuando decimos #ManabíSeRespeta, es en serio! pic.twitter.com/u70SkGovdL — Tanlly Vera (@TanllyVera) 6 de junio de 2018

(PP)

Fuente: Manavisión, Twitter – Tanlly Vera