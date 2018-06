Carlos Pérez: "Negociaciones con Unipec, Petrochina y Petrotailandia liberaron para Ecuador 50 millones de barriles de petróleo"(AUDIO)

Audio Junio 6-Carlos Pérez



Estas conversaciones han entregado a Ecuador mejores condiciones sobre el tema petrolero Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos se refirió al tema petrolero en el país y recordó que gracias a las conversaciones con Unipec, Petrochina y Petrotailandia se ha logrado liberar cerca de 50 millones de barriles de petróleo para negociarlos al mercado SPOT. "Con las conversaciones con estas empresas hemos conseguido beneficios para la venta del crudo".

“El Ecuador, obviamente, es dependiente del petróleo y es dependiente de los precios internacionales. En pasados recientes se vivió precios de más de cien dólares y también precios bajos en el años 2014 y 2015 y tenemos que aprender a vivir con esas variaciones en el mercado”. Explicó que en la actualidad el barril de crudo está alrededor de US$ 65 o US$66 dólares para el WTI y cuatro dólares menos para un tipo de crudo y diez dólares menos para otro tipo de crudo sea este Napo y Oriente para el Ecuador.

“Estamos con precios bastante buenos comparados inclusive con el presupuesto del Estado. Este se hizo me parece con US$ 41, 92 dólares el barril y otros estamos obteniendo alrededor de sesenta dólares por barril eso ha significado en el último año un ingreso de alrededor de US$ 1000 millones de dólares encima del valor presupuestado en base a la producción que tenemos hoy”.

Explicó que aparte que se ha incrementado el valor de barril se está buscando aumentar la producción de barriles de Petróleo. “Tanto es así que ya el ITT está produciendo un poco más de 60 mil barriles diarios. Al final de este año estamos proyectando llegar a los 540 mil barriles cuando estábamos en 510 o 512. Ahora estamos alrededor del 520 y esperamos llegar a la meta al final del año”.

“Petroamazonas tiene una inversión asignada de US$ 2 800 millones de dólares para el 2018. La empresa está enfocando esta inversión en mantener los campos que tiene y en la parte de perforación está dedicada básicamente al ITT y en los próximos días a Sacha. Son los dos campos en los que Petroamazonas está enfocada”, comentó.

Mencionó que aparte de esto hay empresas inversionistas en campos de Petroamazonas como son Sushufindi, Sacha y Libertador. “Con las nuevas licitaciones que hemos sacado, una donde ya se ha dado un compromiso de inversión en cuatro campos por US$ 800 millones y la que se está cerrando por alrededor de US$ 750 millones de dólares para otros campos incluido Cuyabeno que son de los campos importantes para el país”.

Sobre la concesión con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. “Nosotros nos ha tomado casi un año de conversaciones con Petrochina, Unipec y Petrotailandia y logramos sentarnos en la mesa. Logramos básicamente cinco puntos: primero que se cambie la formula ara usar el precio referencial del WTI tres días alrededor de la fecha de la transacción no 11 días como estaba previsto. Eso hace que tengamos un número mucho más cercano al WTI para mejorar el precio de nuestro crudo#”.

“Segundo fue resolver el índice del Coque 70 que no se publica más y estamos usando el Coque 40 más un referencial lo cual nos permite facturar todo el crudo porque estábamos facturando con un número viejo”. El Coque 70 era un índice que entra en la fórmula de cálculo para el precio del WTI.

“Hemos logrado resolver el asunto del transporte, antes se cobraba con la tarifa de un barco pequeño ahora vamos a pagar dependiendo del tamaños. Si el Crudo se va en un barco grande vamos a pagar ese valor que es cerca de un tercio de lo que costaría antes. Esos cuatro puntos le benefician al país de cerca de US$ 580 millones de dólares”, Aseguró.

El Quinto punto que se logró negociar es que se libere 50 millones de los barriles de petróleo para que podamos negociar en el mercado SPOT. “Hoy por hoy nos paga mejor el mercado spot y tendremos cuatro cargamentos al mes en el que nos permitirá un flujo de caja anticipado para aumentar el presupuesto del estado”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato