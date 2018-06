Marco Morales: Auditoría al IESS es "necesaria y urgente para transparentar cifras" (AUDIO)

Audio Junio 06 - Manolo Morales



Además, indicó que se debe pedir una nueva Ley integral de la Seguridad Social, que garantice la autonomía de la institución Marco Morales, uno de los veedores de la auditoría al Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS), explicó que este proceso es necesario y se debe hacer urgentemente para poder transparentar las cifras y poder tomar los correctivos correspondiente, ya que, indicó que los informe actuariales del 2010, "señalaban que al 2023, el fondo de pensiones podía empezar a colapsar". Además, cuestionó que siendo el IESS, entidad con mayor liquidez, se haya hecho un préstamo de USD $80 millones.

Recordó que se dictó la Ley de la Justicia Laboral en el 2015, que “de malo, retiró el 40% para el pago de pensiones de jubilados, viudas, huérfanos. El efecto de ese porcentaje, se les retiró USD $1.200 millones del aporte del Estado a la Seguridad Social, que implica USD $3.600 millones a la fecha”.

Morales señaló que una resolución del Consejo Directivo del IESS, “se decidió cambiar y hacer un recambio de aporte de modo ilegal porque la Ley de Seguridad Social fija cuál es el rubro para cada uno de los seguros y para el seguro de jubilación hay 9 puntos, pero una resolución decidió sacar 6 puntos, para dedicarlo a salud. Esto es un hueco de mil millones de dólares al año”.

Destacó que se haya pedido nuevos estudios actuariales porque los que se hicieron en 2010 ya son obsoletos, así como los exámenes al tema administrativo, de obras hospitalaria, adquisición de fármacos, al sistema de inversiones; es decir una auditoría total.

“Es una auditoría necesaria para que se transparenten las cifras y es urgente”, afirmó Morales al cuestionar que el IESS, teniendo la mayor liquidez, se haya hecho un préstamo de USD $80 millones.

Manifestó que “en los próximos meses cuando esto ya vaya a los temas del sistema presupuestario, el Presupuesto General del Estado se verá cómo se paga esas deudas”. Recalcó que varios anuncios por parte del ministro de Finanzas, “el tema de la seguridad social va a tener un tratamiento especial y específico”.

Sin embargo, indicó que no es un tema solo de gobierno, sino del Estado. “Necesitamos una nueva Ley de seguridad social que se ponga a tono con la nueva Constitución”, afirmó. De igual forma, dejó en claro que no se puede privatizar y tampoco estatizar porque “es un organismo público que no se nutre de cargas impositivas, de impuesto, sino de nuestros aportes”.

EN otro tema mencionó que la Fiscalía debe determinar la legalidad de Pablo Celi frente a la Contraloría y aclaró que ellos no realizan las auditorías y solo están controlando este proceso. “Cuánto cuesta el hospital del IESS, cuánto cuesta los que hace Solca o la Junta de Guayaquil”, cuestionó.

El veedor indicó que se debe pedir una nueva Ley integral de la Seguridad Social, que garantice la autonomía de la institución, “que no vaya a ser una entidad tomada por el gobierno de turno, sino que sea manejada de modo profesional, con visión y proyección social, que no se convierte en caja chica o caja grande”.

Además, indicó que los informe actuariales del 2010, “señalaban que al 2023, el fondo de pensiones podía empezar a colapsar, se decía que a 2051, el déficit actuarial era de cerca de USD $200 mil millones. Por eso hay que tomar los correctivos necesarios para que la seguridad social no colapse”.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio