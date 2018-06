Carlos Pérez: "Ecuador es considerado como foco de generación de energía para Latinoamérica"(AUDIO)

Audio Junio 6-Carlos Pérez



Ministro de Hidrocarburos explicó que al momento tres hidroeléctricas se encuentran en funcionamiento Carlos Pérez, Ministro de Hidrocarburos aseguró que el Ecuador a nivel internacional es considera como un foco importante para la generación de energía eléctrica en Toda Latinoamérica. "Esto es algo para lo que se quiere trabajar y llegar a futuro. Esperamos llegar a Perú, Chile e inclusive Brasil. Por ahora es importante encontrar inversionistas".

Se refirió al proceso de unificación de los ministerios de Minería, Energía No Renovable e Hidrocarburos dispuestos por el Ejecutivo. “El señor Presidente de la República me ha encargado mediante Decretos a los tres ministerios y tenemos 890 días para que se de esta fusión y la cartera de Estado pasaría a llamarse el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables”.

“El tiempo está corriendo y estamos trabajando en estructurar el nuevo ministerio. Todo esto responde al clamor ciudadano de buscar optimizar los recursos del país para tratar de reducir el peso del Estado. Básicamente dos ministerios que van de la mano son Electricidad e Hidrocarburos porque hay que mirar el concepto de energía. Nosotros generamos energía con petróleo y ahora con el sistema Hidroeléctrico a través de sistemas hidráulicos, solares o eólicos”.

Pérez explicó que se tiene que trabajar en conjunto con los ministerios que se van a fusionar. “Hay mucha sinergia entre estas instituciones. Por ejemplo estamos ya trabajando con hidrocarburos para que todo lo que es generación eléctrica para el sistema de Petroamazonas sea entregado por el Ministerio de Electricidad. Nosotros no queremos generar energía con Diesel sino con otros combustibles como el gas. Queremos hacer uso del sistema nacional interconectado para usar esta energía limpia para el desarrollo de los campos petroleros”.

Sobre el tema Hidroeléctrico en el país existen ocho represas de las cuales tres están funcionando. “La última que yo visite fue Coca Codo Sinclair, la más grande, que está en capacidad de generar 1500 megavatios. Esta central tiene algunos problemas que tienen que ser resueltos, yo fui a verificar en el sitio el tema de fisuras que se habían reportado, es cierto que existen un gran número de fisuras”.

“Muchas de las que yo pude ver son micro fisuras, ha habido fisuras anteriormente que han sido arregladas y lo que estamos haciendo es contratando una empresa experta en metalurgia y suelda para que venga a verificar cuales son los problemas con los equipos. Esto nos dirá si es una situación que nos puede generar problemas en un futuro o que pueden ser resueltos sin mayor problema”.

Aseguró que los gastos que ocurran en este proceso serán cubiertos por la empresa constructora. “Sinohidro es la responsable tanto de la reparación como de los costos de esa auditoría. Estamos licitando este proceso y luego sabremos cuales son los costos”. Coca Codo Sinclair está funcionando al 100% de su capacidad.

“Obviamente el país no requiere toda la capacidad instalada que tiene Coca Codo. Nosotros estamos produciendo alrededor de 900 o 920 megavatios que es lo que el país requiere porque tenemos varias hidroeléctricas que suplen la demanda. Nosotros podemos producir en un alrededor de 1200 megavatios. Cuando se requiera la potencia de 1500 megavatios eso al ser una estación de paso solo podemos producir por alrededor de cuatro horas, ya que se vacía el embalse y más o menos tenemos una capacidad de cuatro horas”, comentó

Sobre las hidroeléctricas que están paradas Pérez explicó que se está trabajando en las mismas. “Tanto de San Francisco como de Delsitanisagua esperamos que ya empiecen a funcionar en el mes de agosto y con esto estaríamos con cinco hidroeléctricas trabajando. Continuamos resolviendo el problema con la represa Toachi-Pilatón. En las otras dos tenemos conflictos que deberán resolverse ya que son contratos que se han terminado unilateralmente por incumplimiento de los contratistas”.

El Ministro de Hidrocarburos aseguró que sobre estas últimas represas tienen que enfrentar procesos legales y que esto tomaría tiempo. “No creo que se puedan resolver estos problemas en este año porque al tener un asunto lega en camino nos vemos impedidos de continuar con la obra pero esperamos que esto se resuelva. Inclusive estamos buscando empresas que terminen la obra que esta inconclusa este momento”.

Sobre la venta de energía aseguró que ya se está enviando está a Colombia y que se tiene que mejorar la línea de transmisión hacia el lado de Perú. “Estamos en conversaciones con empresas que quieren convertir al Ecuador en una distribuidora de energía para toda la región. Esto ya Estaba previsto. Ya tenemos conversaciones para construir una línea para atravesar Perú y servir a Chile y estamos en conversaciones para servir a Brasil”.

“A Ecuador se le ha visto como un foco de generación de energía eléctrica. Estamos en conversaciones iniciales eso sí, pero hacia el futuro esa es la meta a la que queremos llegar. Por ahora es importante encontrar inversionistas”.

Pérez explicó que en vista que el país no tiene la capacidad económica es necesario ver inversionistas que tengan esa capacidad. “El país ahorra se ha abierto mucho más a la inversión esto nos está facilitando conseguir resultados”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato