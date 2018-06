Jaime Nebot: Proyecto económico urgente debe ir acompañado con actitud coherente de Gobierno

Como ejemplo, expuso que si Venezuela tendría una Ley similar, "nadie va a invertir en un país que puede tener una Ley que diga una cosa, pero que tenga un mandatario que actúa diferente" El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, manifestó que el proyecto económico de Fomento Productivo, que envió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea y es de carácter urgente, debe ir acompañado "con la percepción nacional e internacional y con la actitud coherente del Gobierno, no generará inversión en el país". Además, sobre la posición de Ecuador frente a Venezuela, Nebot mencionó que no cree en posiciones tibias y considera que "hay que ser objetivos".

“Si un proyecto económico urgente no va acompañado con la percepción nacional e internacional y con la actitud coherente del Gobierno, no generará inversión en el país y la presencia de una persona que piensa, como piensa la Canciller (Espinosa), que lo respeto, pero no comparto en absoluto, no hacía posible eso”, afirmó el burgomaestre.

Nebot explicó que si en Venezuela se hace una Ley económica similar, nadie “va invertir en un país que pueda tener una Ley que diga una cosa, pero que tenga un mandatario que actúa al margen de la democracia y que ha sumido en la pobreza al pueblo venezolano, no invertiría nadie”.

Sobre la posición de Ecuador frente a Venezuela, Nebot mencionó que no cree en posiciones tibias. “Hay que ser objetivo porque no pasa porque se trata de un hombre socialista porque podría ser capitalista, pero una persona al mando de un Estado que atenta contra la libertad y suma en la miseria a la gente, debe ser rechazado”.

Además, reconoció que Guayaquil ha logrado progresar, pese a que aún falten cosas por hacer. “Se tiene menos empleados de lo que teníamos hace 18 años en el Municipio, pero con un presupuesto 8 veces más grande, tenemos crédito abierto en todas las partes del mundo a largo plazo y bajas tasas de interés, tenemos claro que la relación con la empresa privada es fundamental”.

En plena crisis, dijo, no hay un empleado impago, un contratista impago o una obra parada porque “se ha administrado con prudencia y normas claras”.

Fuente: Radio Huancavilca