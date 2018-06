Julián Assange fue quien pidió asilo a Ecuador, otros países lo habían rechazado (AUDIO)

Audio Junio 06 - Ricardo Patiño



Ex canciller Patiño dice que país no puede volver atrás en asilo entregado Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador, explicó los antecedentes que motivaron otorgarle el asilo al australiano Julián Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres, precisando que él fue quien pidió al Ecuador la ayuda, tras la negativa de otras naciones. Sobre el uso del internet, por el cual han sido desconectadas las conexiones a Assange por parte del Gobierno ecuatoriano, Patiño mencionó que no hay norma del asilo que prohíba su utilización. ¡Qué raro que Presidente Lenin Moreno no haya decidido la naturalización de Julián Assange!, reaccionó Patiño ante la declaraciones del Mandatario en la que dijo que la decisión había sido de la Canciller María Fernanda Espinosa.

Assange había develado muchas informaciones que hicieron conocer a la población mundial las acciones del Ejército de Estados Unidos, “que estaban queriendo ser ocultadas”.

“Posteriormente, se hicieron revelaciones de telegramas, correos electrónicos que entre la diplomacia norteamericana se habían manejado, que le habían llegado a Julián Assange, que él no lo hizo, le habían llegado”, aclaró.

Para Patiño, lo que hizo Assange fue en el marco de “una acción legitima, absolutamente, beneficiosa para el mundo, de saber qué había pasado, qué estaba pasando con gente del Ejército norteamericano, que, en algunos casos, habían asesinado a brigadista, periodistas, personas que estaba salvando la vida a otras personas en ambulancias, etcétera, eso no puede quedar oculto, eran acciones muy positivas”.

“En el otro caso, en las revelaciones de mensajes de ellos, era una información que había proporcionado otra persona y que Julián Assange había hecho conocer a medios de comunicación, que fueron los que hicieron la revelación, a ellos no se les ha dicho nada, no se les ha perseguido de nada”, puntualizó.

El ex Canciller reveló que Assange pidió el asilo político a Ecuador: “Hubo una comunicación que él hizo conocer, en la que pedía el asilo”. Asimismo, reveló las razones por las que el australiano escogió al país.

“Pidió a muchos otros países y no se lo dieron, tengo que ser sincero, ahora lo puedo decir con claridad. No tenía por qué decirlo antes tampoco. Hubo personas que hicieron un contacto informal y nos dijeron que habían solicitado a algunos países y esos países no quisieron arriesgarse”, indicó.

Ecuador, reconociendo que la vida de Assange estaba en peligro porque el enemigo que se había ganado era el Gobierno de Estados Unidos, a criterio de Patiño, el país analizó la petición del fundador de WikiLeaks.

“Conocíamos que se habían iniciado procesos en Estados Unidos, que eran secretos, que nos lo hizo saber Julián Assange, la vida de él estaba en peligro, por ello, le dimos el asilo”, acotó.

Al ser consultado sobre qué dijo el entonces presidente de la República, Rafael Correa, Patiño contó: “Me dijo Ricardo, es importante que veamos la parte legal, veamos los elementos de la legalidad, podemos conceder el asilo o no, qué dicen los convenios internacionales al respecto”.

“Y, segundo, la parte factual, los hechos: ¿Hay realmente un riesgo? ¿Él está realmente en un riesgo? si está en un riesgo y podemos defender sus derechos, y lo podemos hacer legalmente, entonces, vamos adelante, cuando él me dijo eso, procedí, nos tomamos 20 días en analizarlo”, acotó.

La parte jurídica fue revisada con mucho detalle, comentó el ex Canciller, ya que se analizó el convenio de Ecuador y los que otros países mantienen.

“Miembros del servicio exterior con una amplia experiencia y, particularmente, en el tema jurídico, fueron los que elaboraron ese informe y ese informe establecía que nosotros podíamos soberanamente tomar la decisión, esa decisión estaba bien fundamentada, ese documento tuvo muchas páginas, fue muy amplio, no solo en legislación, sino en doctrina”, subrayó.

¿Por qué se escogió la Embajada de Ecuador en Londres, tomando en cuenta el reducido espacio físico? Se le preguntó a Patiño, quien respondió: “Él (Assange) entró ahí, tomó la decisión de entrar ahí, moverse (a otro lugar) iba a hacer que lo tomaran preso, él decidió entrar ahí, solicitó el asilo, cuando estaba ahí se lo concedimos, pero fue una decisión de él. Si él hubiera ido a la residencia de la Embajada, habría estado más cómodo”.

A Assange le facilitaron, en la Embajada de Ecuador, una oficina para trabajar y un espacio de la sala para que pueda reunirse con personas. Patiño admitió que se tomaron algunas medidas de seguridad para el australiano.

“Se contrató una seguridad, no conozco detalles de eso (contrato con Global Services), como Canciller no me correspondía ver esos detalles, los temas administrativos no los manejo directamente, por supuesto, eso sí te digo (se contrata seguridad), pero los detalles a quién contratamos, me dices de esa empresa Global Services, no sé si es Global Services o qué otra, pero, por supuesto, teníamos que ofrecer seguridad, no podíamos dejar que cualquier persona entrara y le hiciera daño”, puntualizó.

En Ecuadorinmediato/Radio se le preguntó ¿por qué los ingleses asumieron su posición frente a Julián Assange? Ricardo Patiño calificó como un “pretexto” la denuncia de dos chicas en Suecia en contra de Assange por presunta violación.

“Con ese pretexto se basaba el Gobierno británico para no permitir que saliera, decían que ellos tenían que reconocer, que respetar su participación en la Unión Europea, y, como consecuencia de ello, tenían que aceptar la orden de extraditarlo a Suecia, por lo tanto, tenían que respetar eso”, mencionó.

Desde Ecuador, se hizo notar al Gobierno inglés el derecho del país de concederle un asilo político “y que, por la doctrina internacional del asilo y los derechos humanos, ellos debían permitirnos que él pudiera salir de la Embajada y traerlo a Ecuador. Ellos nunca aceptaron eso, siempre se opusieron”.

“Una Comisión de las Naciones Unidas estableció que la retención de él en la Embajada como consecuencia de las presiones del Gobierno británico era un confinamiento arbitrario. Con esa presión, que también reclamaba Suecia, que se comportaran adecuadamente, Suecia, finalmente, dejó los juicios, unos prescritos y otros los abandonó y dejó de lado el pedido de extradición”, recordó.

Con ello, se suponía que Assange podía salir de la Embajada de Ecuador, pero no ocurrió: “Ellos (Gobierno británico) dijeron: tiene que venir a responder porque antes de entrar a nuestra Embajada, él tenía la obligación de presentarse quincenalmente, entonces, tiene que responder por eso y por eso lo vamos a meter preso”.

“Ellos obedecen a un acuerdo político que tienen de siglos con Estados Unidos y que ellos muy difícilmente van a romper. Ellos obedecerán a las presiones de Estados Unidos de no permitir que Julián Assange tenga libertad”, acotó.

Y dijo: “¡Qué pena que el Gobierno del señor Lenín Moreno se alíe a esas posiciones y le haya quitado la comunicación!”, criticó Patiño, quien explicó que no existe una norma del asilo que le impida ejercer una actividad, en este caso, a través del Internet.

“No hay ninguna norma que prohíba. Nosotros tenemos que darle condiciones humanas a alguien al que le damos asilo. Si no tenía una cama, conseguirle una cama, si no tenía cómo tomar el sol, permitirle que esté en una sala, en donde pueda salir al balcón, que pueda recibir visitas, es elemental”, indicó.

“No había ningún acuerdo especial” sobre el uso de las comunicaciones para Assange, pero sí podía tener acceso a la comunicación nacional e internacional en el periodo en el que él fue Canciller.

En otro tema, Ricardo Patiño criticó que el Presidente de la República, Lenín Moreno, no haya asumido su responsabilidad al otorgarle la naturalización a Assange y por haber intentado hacerlo pasar como diplomático ecuatoriano ante Londres.

“Entiendo que la decisión es de María Fernanda Espinosa, así lo ha dicho el Presidente, dice que él no la decidió. ¡Qué raro que él no lo haya decidido!”, reprochó e indicó que el Presidente de la República es quien firma una carta de naturalización.

“Independientemente de la firma, vamos a suponer que otra persona pudiera firmar, finalmente, una decisión de tal naturaleza, estoy absolutamente seguro de que la Canciller María Fernanda Espinosa no la habría tomado solita, en su casa, con sus asesores”, dijo.

Comparó la situación con la que él vivió cuando se otorgó el asilo a Assange: “Yo no lo iba a tomar solo, darle el asilo a un personaje de la talla mundial de Julián Assange, le iba a dar el asilo porque mis asesores lo decían, no, tenía que consultar con el Presidente”.

“¿María Fernanda Espinosa le dio la naturalización a Julián Assange porque a ella le parecía interesante, porque le parecía simpático? Imposible, una decisión de esa naturaleza la tiene que tomar el Presidente de la República, primero, porque legalmente lo tiene que hacer, no lo puede hacer una Canciller”, insistió.

Para Patiño, Julián Assange “no es negociable” por razones legales y éticas. “No se puede negociar el que se lo deje afuera (de la Embajada) para que lo cojan preso. El jugar o negociar con la libertad y con la integridad de un ser humano sería antiético. Pero además, es inconstitucional e ilegal. No lo pueden entregar”.

Lo lamentable sería, dijo, que lo entreguen sin hacerlo. “Es decir, empujarlo para que salga. Si es que sale, la policía lo coge preso, porque lo han estado esperando desde hace más de 6 años. No podrían entregarlo a menos de que hagan una jugarreta, por ejemplo, presionarlo, hacerle insoportable la vida allí adentro, o que se permita que alguien llegue y lo empuje, le tiren una bomba lacrimógena allí y tengan que salir. O sea, cosas de las que estoy seguro, el Gobierno no va a hacer”.

Lo que sí está pasando, criticó, es que el Gobierno del presidente Moreno, particularmente él, es que están presionando a Assange.

“Al impedir que se comunique, lo están liquidando personalmente porque su actividad ha sido esa, estar en internet, informando, recibiendo información, etc.”.

En otro tema, y al abordar la elección de la canciller María Fernanda Espinosa para presidir la Asamblea General de la ONU, Ricardo Patiño la consideró como una buena noticia para el Ecuador.

“Yo puedo no estar de acuerdo con el Gobierno del Ecuador, puedo no compartir las decisiones de política internacional que ha tomado el presidente Lenín Moreno; compartiendo algunas de las que ha tomado María Fernanda; pero es positivo”, dijo.

“Creo que esto se debe al hecho de que el Gobierno del Ecuador, durante 10 años, ha tenido una presencia internacional altísima y respetable a nivel internacional. Hicimos un trabajo en la Cancillería –ella incluida- para desarrollar una política internacional de prestigio, diversificación, de respeto de la soberanía, de comunicación con un conjunto de países del mundo”, recalcó.

Precisó, sin embargo, que no solo el país tuvo una alta presencia, sino también el expresidente Rafael Correa, quien “tuvo una participación destacada a nivel mundial”.

Asimismo, resaltó que se debe a la presencia de la misma Canciller. “Yo no puedo decir lo contrario porque también se requiere un nivel de conocimiento de la política internacional, de tener una posición internacional progresista –que creo que ella la ha tenido-. Creo que cuando ha estado en el Ecuador y cuando ha tenido funciones fuera del país, ha tenido un trabajo destacado que también es un elemento que le permite hacer su campaña y ganar las elecciones.”.

“Hubo una sola contrincante en esa campaña, que parece que no tenía mucho conocimiento de los temas internacionales, pero eso no le quita el mérito personal a María Fernanda Espinosa. Yo me alegro por el Ecuador, aunque soy el más virulento opositor a la política del Gobierno de Lenín Moreno”, finalizó.