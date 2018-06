Superintendencia de Economía Popular tiene 307 procesos de liquidación a cooperativas

97 de estas instituciones ya han sido terminadas completamente Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria encargada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) se refirió a los reformas al reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria. "La reforma es al reglamento y lo importante es que se trabajó en conjunto con las organizaciones". En este momento la entidad tienen iniciado 307 procesos para liquidación de cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional

“Esta reforma propone que haya liquidadores que sean funcionario de la Superintendencia. Existen liquidaciones en los cuales no hay recursos. No es posible dejar en manos de los socios de las Cooperativas que están pasando por un proceso de liquidación, no por un tema de incapacidad, sino por un conflicto de intereses”, comentó.

“Estamos en el organismo desde hace un mes y la gestión la hemos venido realizando de manera técnica y ordenando los procesos que ya venía instaurados. Este es un organismo técnico de control de las organizaciones de la economía popular y solidaria tanto el sector financiero como el sector real. La Superintendencia ha tenido que instaurar un proceso de fortalecimiento del sector entre los cuales está la liquidación de organizaciones como las cooperativas de ahorro y crédito”.

Explicó que la liquidación de las cooperativas no tiene que ver con problemas financieros con la economía popular y solidaria sino que es una decisión por parte de los socios, en varios casos, o el incumplimiento de objeto social. “Hay organizaciones que en papel aparentemente operan y que en realidad no están abiertas. Esto es necesario depurar”.

“El 60% de las organizaciones que nosotros hemos liquidado es porque presentaban pérdidas de más de 50 % del patrimonio de la misma. Esto tiene relación con los seis años de gestión de la Superintendencia”. Este organismo ha iniciado más de 300 procesos de liquidación de estos la mayoría tienen que ver con problemas financieros como problemas de pérdidas que no pueden ser cubiertas por las entidades.

“La Superintendencia se creó hace seis años y desde esa fecha asumió el control y la supervisión de las cooperativas. Respecto a la cooperativas de ahorro y crédito se llegó a notar que el crecimiento de esas organizaciones fue tal que había la necesidad de otro tipo de controles. En el 2013 este organismo empieza su trabajo de control”.

Sobre las garantía que establece el Estado a través de este organismo para la devolución del dinero que la cooperativas tenían y que están en proceso de liquidación. “El 60% de todas las liquidaciones presentan problemas financieros. De este proceso cerca de 97 de estas liquidaciones se han extinguido eso significa que todas sus acreencias fueron cubiertas”.

“Tenemos 210 liquidaciones en proceso y de estas el 93% de todos los acreedores han sido cubiertos al 100% a nivel nacional. El resto del 7% debe irse cancelando en la medida en la que avance el proceso de liquidación. Todo esto tiene etapas”, finalizó. (BGV)

Fuente: Sonorama / Ecuadorinmediato