Canciller María Fernanda Espinosa: "Ecuador no negocia con principios, ni con su Constitución, ni con derecho internacional" (AUDIO)

"Aquí no se trata de ceder ni negociar nada. Ecuador se presentó con sus propias credenciales", reiteró La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, fue electa para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 128 votos a favor. A decir de la funcionaria, ésta es una distinción para el Ecuador y para las mujeres, por lo que se comprometió a fortalecer una agenda de trabajo en favor de todas las naciones. Negó que, para ser designada, haya "cedido" o "negociado", por ejemplo, la posición del país frente a la situación en Venezuela, o el asilo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada ecuatoriana en Londres. "El Ecuador no negocia con principios, ni con su Constitución, ni con el derecho internacional", ratificó.

“Estoy muy complacida como mujer ecuatoriana. Ha habido una apabullante respuesta por parte de casi todas las naciones y cancilleres de nuestro continente, expresiones de afecto hacia el Ecuador, felicitaciones”, relató.

La Canciller manifestó su sentimiento de emoción el día de ayer debido a que muchas delegaciones se congratularon con la distinción para el Ecuador. “Tuvimos una cola que duró, aproximadamente, 1 hora y 30 minutos, en donde se estrechó las manos de, prácticamente, toda la membresía de las Naciones Unidas”.

Resaltó el hecho de que el nombre del Ecuador haya quedado muy en alto. “Se vio que nuestro país tiene que mucho que dar y que tiene mucho que dar en el escenario internacional. Es por eso que nos complace esta elección”, comentó.

Espinosa lamentó las expresiones que se han vertido en el Ecuador por parte de varios sectores alegando un interés personal para su candidatura. “Quienes hablan de un interés personal, realmente, no conocen cómo funciona la organización de las Naciones Unidas. Aquí, los nombres de las personas pasan desapercibidos”.

Comentó que no fue una decisión personal lanzar su candidatura, sino una iniciativa del presidente Lenín Moreno, por lo que se tuvo que desplegar todos los esfuerzos posibles porque el Ecuador no podía quedar más como país. Es así que se activaron todas las Embajadas ecuatorianas y, particularmente, la Misión en Nueva York, que ha hecho una campaña de propuestas.

“Nosotros, en esta casa, conocemos al Embajador de Mauritania, al de Perú, al de Japón, etc., pero rara vez se conocen los nombres. Las representaciones se realizan en nombre del país. Por otra parte, no ha sido mi idea la Presidencia de la Asamblea, ha sido una decisión del Presidente porque él conoce muy bien cómo funciona el sistema, la importancia que tiene la Asamblea General, las recomendaciones que le hacían varios de sus colegas señalando que se necesitaba una alternativa para que la región estuviera bien representada”, comentó.

Recordó que participó en el diálogo con los Estados el pasado 4 de mayo y se tomó, los últimos días, para realizar encuentros con grupos regionales y bilaterales ya que, debido a las demandas y prioridades en el país, no se había podido dedicar a tiempo a la campaña.

La Canciller cuestionó las versiones sobre “haber entregado” la posición del Ecuador frente a los temas de Venezuela o la situación de asilo de Julian Assange, para conseguir la Presidencia de la Asamblea de la ONU. Alegó que, muchas de esas opiniones han nacido a base del desconocimiento, pero también de la “mala fe”.

“El Ecuador no negocia con principios, con su Constitución, con el derecho internacional. Aquí no se trata de negociar. Ustedes podrán haber escuchado el diálogo interactivo que mantuve con los 193 Estados, la visión del Ecuador, nuestro programa de trabajo. La visión que presentamos no es transaccional, sino de principios, de respeto al derecho internacional y de compromiso con el multilateralismo”, explicó.

Reiterando que allí no se trata de ceder ni negociar nada. Insistió en el que Ecuador se presentó con sus propias credenciales. “Con total humildad, yo me presento también con una experiencia de más de 25 años de trabajo internacional. Yo soy una persona muy respetada en el ámbito internacional y creo que eso ha redundado en beneficio del Ecuador”.

“Si uno pregunta y sale a la calle en Japón o, incluso, en Nueva York, pocos recordarán mi nombre, pero sí se acordarán que soy la Canciller ecuatoriana y que el Ecuador tuvo un triunfo contundente el día de ayer. Esa es la mirada generosa para el país”, detalló.

Sin embargo, la imagen que mantiene el país a nivel internacional ha sido causa de la gestión también de la década anterior. Para Espinosa, Ecuador ha operado con dignidad, independencia y respeto al derecho internacional. “Eso fue claro y determinante para el triunfo de la candidatura ecuatoriana. En la Presidencia del G77+China durante el año anterior, el Ecuador lideró a 134 países del sur global en posiciones, a veces, muy complejas”.

“El Ecuador es un país que tiene un prestigio y que es reconocido por su aporte a las Naciones Unidas y su espíritu constructivo y conciliador. Creo que eso es muy importante”, recalcó la Ministra durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

En cuanto a su renuncia para asumir la Presidencia de la Asamblea de la ONU, Espinosa aseveró que es un tema que tratará directamente con el Jefe de Estado. (JPM)