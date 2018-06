Canciller María Fernanda Espinosa: "Ecuador no negocia con principios, ni con su Constitución, ni con derecho internacional"

Escuche la entrevista completa, a partir de las 14h00, en el "El Poder de la Palabra" de Ecuadorinmediato.com/Radio La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, fue electa para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 128 votos a favor. A decir de la funcionaria, ésta es una distinción para el Ecuador y para las mujeres, por lo que se comprometió a fortalecer una agenda de trabajo en favor de todas las naciones. Negó que, para ser designada, haya "cedido" o "negociado", por ejemplo, la posición del país frente a la situación en Venezuela, o el asilo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la Embajada ecuatoriana en Londres. "El Ecuador no negocia con principios, ni con su Constitución, ni con el derecho internacional", ratificó.

“Estoy muy complacida como mujer ecuatoriana. Ha habido una apabullante respuesta por parte de casi todas las naciones y cancilleres de nuestro continente, expresiones de afecto hacia el Ecuador, felicitaciones”, relató.

La Canciller manifestó su sentimiento de emoción el día de ayer debido a que muchas delegaciones se congratularon con la distinción para el Ecuador. “Tuvimos una cola que duró, aproximadamente, 1 hora y 30 minutos, en donde se estrechó las manos de, prácticamente, toda la membresía de las Naciones Unidas”.

Resaltó el hecho de que el nombre del Ecuador haya quedado muy en alto. “Se vio que nuestro país tiene que mucho que dar y que tiene mucho que dar en el escenario internacional. Es por eso que nos complace esta elección”, comentó.

Espinosa lamentó las expresiones que se han vertido en el Ecuador por parte de varios sectores alegando un interés personal para su candidatura. “Quienes hablan de un interés personal, realmente, no conocen cómo funciona la organización de las Naciones Unidas. Aquí, los nombres de las personas pasan desapercibidos”.

Comentó que no fue una decisión personal lanzar su candidatura, sino una iniciativa del presidente Lenín Moreno, por lo que se tuvo que desplegar todos los esfuerzos posibles porque el Ecuador no podía quedar más como país. Es así que se activaron todas las Embajadas ecuatorianas y, particularmente, la Misión en Nueva York, que ha hecho una campaña de propuestas.

La Canciller cuestionó las versiones sobre “haber entregado” la posición del Ecuador frente a los temas de Venezuela o la situación de asilo de Julian Assange, para conseguir la Presidencia de la Asamblea de la ONU. Alegó que, muchas de esas opiniones han nacido a base del desconocimiento, pero también de la “mala fe”.

“El Ecuador no negocia con principios, con su Constitución, con el derecho internacional. Aquí no se trata de negociar. Ustedes podrán haber escuchado el diálogo interactivo que mantuve con los 193 Estados, la visión del Ecuador, nuestro programa de trabajo. La visión que presentamos no es transaccional, sino de principios, de respeto al derecho internacional y de compromiso con el multilateralismo”, explicó. (JPM)

