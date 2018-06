Familiares de ecuatorianos secuestrados por "Guacho" llegaron a Colombia

Hermanas de Óscar Efrén Villacís y Katty Velasco buscan noticias de sus familiares retenidos en la frontera de Ecuador y Colombia Los familiares de los ecuatorianos Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanessa Velasco, secuestrados por disidentes de las Farc comandados por alias 'Guacho' en la frontera entre Colombia y Ecuador, arribaron en la mañana de este martes al país en busca de noticias que permitan encontrar a sus seres queridos.

Ana Velasco y Elvia Villacís, hermanas de los dos ecuatorianos, confirmaron a RCN Radio que están desesperadas al no tener noticias del paradero de sus familiares desde el pasado 17 de abril de este año, cuando a través de un video se confirmó su secuestro.

“Hemos acudido aquí a las autoridades de Colombia porque en el Ecuador no nos dan ninguna noticia sobre nuestros familiares y hemos venido a pedirles el favor, a rogarles a las autoridades, que por favor nos ayuden a tener noticias de ellos, a poder rescatarlos con vida y puedan volver a la casa”, afirmó Elvia Villacís.

Agregó que seguirán luchando porque sus familiares retornen al seno de su familia, al ser dos personas humildes y trabajadoras que no tienen nada que ver con el conflicto.

“Mi hermano Óscar Efrén Villacís es un pintor de 24 años de edad, que también se desempeña como albañil y todo lo relacionado con la plomería y el arreglo de casas”, afirmó.

Por su parte Ana Velasco, hermana de Katty Vanessa Velasco, confirmó que llegaron al país en busca de noticias del paradero de sus familiares teniendo en cuenta que en su país no han tenido una respuesta.

“Es que todo se está manejando aquí, por eso decidimos venir para recibir información personalmente, para pedir que nos ayuden a rescatar a nuestros familiares porque queremos a mi hermano y mi cuñada con vida y de regreso", manifestó.

Confesó que estos 56 días de no tener noticias de sus familiares han sido momentos difíciles porque nunca pensaron en vivir un secuestro.

"Para nosotros ha sido devastador porque no tenemos noticias de nuestros familiares, no sabemos si están vivos o muertos, para eso vinimos a Colombia porque esta situación se está manejando aquí y queremos más información porque no sabemos nada”, indicó.

Destacó que su hermana es “una mujer que reciente se había graduado y que fue acompañar a su actual pareja a cobrar un dinero para comprar una moto; es lo único que sabemos, nada más”.

No se han recuperado cuerpos de periodistas asesinados

Las dos ecuatorianas arribaron al aeropuerto El Dorado en Bogotá donde fueron recibidas por el embajador de Ecuador en Colombia, Rafael Paredes.

El diplomático confirmó que desde acudirán a todas las instancias del Gobierno colombiano como la Fiscalía, la Alta Consejera para los Derechos Humanos y la Procuraduría, para saber las acciones que se han adelantado en el objetivo de encontrar a estos dos ecuatorianos que permanecen secuestrados.

El embajador Rafael Paredes afirmó además a RCN Radio que siguen en la espera de tener información del paradero de los cuerpos de los periodistas ecuatorianos, que fueron secuestrados y asesinados en límites de Colombia y Ecuador.

“No hemos tenido lamentablemente una respuesta de parte de ninguno de los dos gobiernos porque no ha sido posible acceder hacia las personas que tienen esta información y que no solo buscan el Gobierno, sino que también el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros interesados en resolver este tema”, dijo.

Agregó que esta es una situación muy delicada y preocupante porque falta voluntad de las personas que los tienen en su poder.

“Lamentablemente esa situación de la falta de razón de esas personas ha hecho que no ha sido posible ubicar una cosa tan humanitaria como es devolver los cuerpos de aquellas personas infamemente asesinadas”, dijo.

El embajador aseguró que “falta por sobre todo voluntad de esas personas que cometieron semejante hecho, que tienen a estos dos ecuatorianos secuestrados de liberarles a los unos; y hacer saber dónde se encuentran los cuerpos de las otras personas”.

Fuente: RCN

(PAY)