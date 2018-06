Pichincha y Guayas acaparan el 58,6% de compras públicas

Gasto público está invertido en obras de salud, seguridad, entre otros Pichincha y Guayas cuentan con el 58,6% de las compras públicas que ha realizado el Estado para el desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), Las prioridades del gasto público varían según la entidad contratante y las necesidades locales. El Gobierno ha invertido su dinero en proyectos de desarrollo vial, en salud pública y la seguridad.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) explicó que se incluyen en estos los gastos del gobierno central, empresas públicas y otras entidades que tengan su sede en la provincia. Entre Enero y Abril el Ecuador contrato US$ 2 007,6 millones de dólares. De esta cifra Pichincha recibió US$ 650,8 millones siendo el 32,4% y Guayas con el 26,2% al percibir US$ 525,8 millones.

La Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) -también domiciliada en Guayaquil-, el Ministerio de Educación y Petroecuador tienen los tres primeros lugares en contratación pública. Guayaquil es el Municipio que más contrató en estos últimos 4 meses con US$ 42 millones de dólares. Asimismo La Prefectura del Guayas uno de los contratos adjudicados es al dragado de los alrededores del islote El Palmar con cerca de US$ 58,8 millones.

En el lado opuesto, de las provincias e instituciones que menos gastaron, están Bolívar, Carchi y Galápagos. Entre las tres, el consumo fue de 24,4 millones de dólares. Un año antes, las mismas provincias gastaron 26,1 millones de dólares. (BGV)

Fuente: Expreso/ Ecuadorinmediato