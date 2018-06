ECUAVISA (Quito) Siete proyectos sobre la Ley Orgánica de Comunicación se analizan desde hoy en la Asamblea

Hoy arranca tratamiento de propuesta enviada por Presidente de la República Este miércoles 6 de junio iniciará el tratamiento del Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que envió el presidente de la República, Lenín Moreno, a la Asamblea. La comisión encargada para llevar el proceso es la de Derechos Colectivos.

Según el asesor jurídico de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Enrique Herrería, el régimen ha planteado la eliminación de las partes más nocivas que contenía la Ley de Comunicación.

En el marco de un diálogo que se desarrolló en la Universidad Casa Grande, el activista venezolano, Roderick Navarro, comentó que le parece importante que se corrija una normativa antes de que se llegue a vivir situaciones que afronta la comunicación en su tierra natal.

Por su parte, la asambleísta Lourdes Cuesta busca que se deroque la Ley de Comunicación por completo y si no se puede, pues mejorarla lo que más se pueda. Con ella concuerda Carlos Jijón, decano de Comunicación de la Universidad de las Américas y director del medio digital La República, partidario de la derogatoria de la ley e iniciar un proceso de construcción de una ley que abarque todos los procesos.

La presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Guadalupe Fierro, precisó que si bien se han dado avances en el aspecto comunicacional y existe mayor tolerancia, las propuestas todavía tienen un marco conceptual restrictivo, ya que la comunicación no puede ser un servicio público sino un derecho.

Desde la sociedad civil, Maritza Cárdenas consideró que las reformas no deben regular las redes sociales. Esta ley debe beneficiar a todos y no a un interés particular, concluyó

El legislador Corozo adelantó que la Comisión de Derechos Colectivos se tomará más de los 45 días que establece la norma para realizar dos informes para primer debate, uno sobre las reformas y otro sobre su derogatoria, pero que para ello escucharán los aportes de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación tanto tradicionales como digitales.