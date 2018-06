Con marcha, transportistas de Quito exigirán que se revoque suspensión de pago de compensaciones (AUDIO)

Junio 05 - Jorge Yánez



Movilización está prevista para el 11 de junio El presidente de la asociación de empresas de transporte urbano de Quito, Jorge Yánez, manifestó que la resolución del Concejo Metropolitano de Quito de suspender el pago de las compensaciones a transportistas, mientras se realiza una auditoría externa, es inconstitucional. Luego, presentaron una acción de protección, la cual fue negada. Por ello, dijo, decidieron que el próximo lunes 11 de junio realizarán una marcha hacia el Municipio capitalino exigiendo que se revoque esta medida. Además, cuestionó que se haga una auditoría, "si no nos pagaron nunca la compensación". Informó que entre el 30% o 35% de buses no cobraron este pago porque no cumplieron.