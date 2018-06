Gustavo Jalkh: "Plantearemos recurso de revisión para notar irregularidades que hubo en proceso de CPCCS-T" (AUDIO)

Audio JUNIO 4- Gustavo Jalkh



Presidente y vocales del Consejo de la Judicatura fueron cesados del cargo por el Consejo de participación Ciudadana y Control Social transitorio Gustavo Jalkh, ex presidente del Consejo de la Judicatura se refirió a la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). "No tenemos ninguna sorpresa pero lo que si nos llama la atención es que ayer se escuchó una serie de cosas nuevas que jamás se habrían dicho en el informe y en las pruebas que nos hicieron llegar. Una vez más sorprende que haya un nuevo elemento que comparece con el debido proceso".

“Aún no hemos sido notificados pero seguramente en el transcurso de mañana o del día nos llegará la misma. Si ya somos notificados tenemos tres días para presentar este proceso de revisión o impugnación”. Explicó que el documento entregado presuntamente será voluminoso hay temas nuevos que nunca se han tratado, “así que daremos respuesta a todo aquello y haremos notar todas las irregularidades que lamentablemente este proceso ha tenido”.

“El Consejo no ha hecho nada bien según el CPCCS-T, no hay una letra en cinco años y medio en el que se pueda decir que el organismo haya hecho algo correctamente, esto demuestra esta animadversión de los juzgadores a los evaluados. Que no se compadecen en una correcta y justa evaluación”.

Jalkh aseguró que hubo una lectura sesgada en la audiencia del día de ayer y en otras circunstancias no se utilizaron las pruebas de descargo presentados. “Por ejemplo, el informe de Contraloría donde está certificado que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Por otro lado, ni siquiera los directores de talento humano que fueron multados por Contraloría tiene sus multas en firme porque presentaron recursos de revisión”.

“Como es posible que se use ese argumento para decir que hemos incumplido funciones. Se dice tergiversadamente que nosotros no nos hemos defendido correctamente, ni hemos desvanecido que tengamos responsabilidad en aquello cuando es la Contraloría la que dice. Por eso mismo he dicho que en vez de adelantar criterio lean estas certificaciones que aparentemente no han leído y si lo han hecho le dan una significación a su gusto”.

Sobre estas aseveraciones Jalkh aseguro que es un ejemplo donde hay, a su opinión, una clara muestra de que no se usó los argumentos de descargo y si se los uso fue incorrectamente.

Sobre el resolución emitida en la parte correspondiente a la Corte Nacional de Justicia y sus fallos explicó que, “todos dicen que se debió realizar un segundo proceso de evaluación y eso si lo dejamos absolutamente claro. Inclusive con una cita del propio doctor Rafael Oyarte que en su libro dice que solo, lamentablemente, se preveía una sola evaluación para la Corte Nacional y no dos. No solamente es él. Adicionalmente cuando se determinaron los tres tercios de renovación de la Corte el segundo tercio salió cuando debía salir y los jueces del mismo no presentaron ninguna reclamación. Algo que si lo hubieran presentado los jueces del primer tercio mejor evaluados”.

Con todo esto explicó que ya existe un planteamiento que hecha sombras sobre Corte, “Ahí puede haber algo que puede significar tratar también afectar a este organismo”. Anunció que también hay otro problema grave porque se dice que las sentencias de la Corte Nacional y del Tribunal Contencioso Administrativo no significan absolutamente nada sobre el tema de error inexcusable y “que nosotros no debíamos seguir incluso esos argumentos jurisdiccionales que ratifican la buena actuación del Consejo de la Judicatura. Esto si no tiene ningún sentido jurídico de que un organismo como el CPCCS-T desconozca las sentencias Corte Nacional y de Tribunales Contenciosos Administrativos”.

Se refirió a si este proceso fue algo personal y aseguró que “en ninguna de las denuncias presentadas hay prueba alguna de que hayamos incumplido nuestras funciones o que hayamos afectado la independencia judicial. No hay ninguna prueba, hay algunas denuncias, unas están firmadas otras anónimas y simplemente se dice cualquier cosa, sin ninguna argumentación, solo se asume. Pero en el fondo esto es una animadversión”.

“Una vez que empezó este proceso nos quedó muy claro de que este sería subjetivo, teníamos una esperanza inicialmente que este tema sería objetivo con paramentos, indicadores, líneas de base pero lamentablemente ayer quedó muy claro que fue una evaluación subjetivo con prejuicios y calificativos peyorativos a los evaluados”

Jalkh aseguró que nunca se los invitó al teatro universitario por parte del Consejo de Participación Ciudadana. “Nos trasladaron la copia de la convocatoria a ellos mismo. Nos dijeron le informamos de la convocatoria pero claro el Consejo se convoca y siempre nos comunicaron de las mismas pero nunca nos dijeron ustedes vengan, tendrán un sitio”.

“Para ir por lo menos uno tiene que invitar, como vamos a ir si no lo han invitado a uno. No sé si el Consejo ha considerado muy sagaz en hacer la lectura en un auditorio lleno de actores políticos, personas que tienen una clara animadversión al Consejo porque fueron sancionados y de barras. Parecería que esto es un hecho sagaz pero realmente es la prueba de la animadversión manifiesta”.

Jalkh aseguró que los evaluadores han hecho que este evento sea un acto político y con esto queda muy claro desde el principio cual fue la intención. “Vamos a esperar el documento y analizar nuestras acciones. Estoy seguro es que vamos a plantear un recurso de revisión este viernes 08 de junio. A partir de eso esperamos la resolución final que llegará el día martes o lunes, más o menos, y después dependiendo del contenido final tendremos derechos de defendernos ante las instituciones que ameriten”.

Sobre la destitución de los vocales “Según la Constitución los vocales principales tiene alternos y esos alternos también se posicionaron por un periodo de 6 años y de acuerdo con la ley su función es reemplazar de manera temporal o definitiva a los titulares. En este proceso a los alternos no se les ha pedido ni un solo papel por parte del CPCCS-T, en el caso del juicio político si les llamo a comparecer”.

Aseguró que en la tarde del día de hoy se presentará en la Fiscalía para realizar la denuncia por parte del Consejo de la Judicatura por el uso doloso de documento falso en este juicio político. “Nosotros aún podríamos renunciar porque aún estamos en funciones, pero no se ha considera la posibilidad de esta acción. No tenemos nada que ocultar y mucho que mostrar de nuestro trabajo. Somos ciudadanos silvestres comunes que sabíamos que teníamos una función transitoria de servicio público. Hasta el ultimo día trabajaremos en el marco del bien común”.

“Nosotros cumplimos nuestro deber. Cuando barajamos la causa de reformar la justicia de nuestro país no venimos a hacerlo a medias. Sabíamos que no era un camino para hacer amigos pero teníamos que cumplir nuestro deber. La reforma judicial no es una modernización con recursos y edificios sino la transformación con ética y valores. Eso afecta intereses, implica tomar decisiones duras, separar a malos funcionarios y por otro lado, gente ha querido decir que me enviaron para controlar la justicia cuando fue una elección personalísima para volver a mis fuentes profesionales y traducir en acciones y esfuerzos logros efectivos de mejora de la justicia”.

“Habremos cometido errores pero nunca se ha infringido la ley. Hemos trabajo para mejor y creo que la gente lo sabe. Lo que paso ayer no es bueno para el país y creo que la gente lo valorará en su momento y nosotros estamos satisfechos con lo que hemos logrado y esperamos que los retrocesos no sean demasiado grandes”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato