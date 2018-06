Quienes se acojan a remisión de deudas, ya no podrán hacerlo en el futuro, propone Esteban Albornoz (AUDIO)

Audio Junio 05 - Esteban Albornoz



Ganan contribuyentes y Estado porque consigue liquidez importante, destacó Presidente de Comisión de Desarrollo Económico El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, se refirió al trabajo que realizan los asambleístas para presentar el informe final del proyecto económico urgente sobre la Ley de Fomento Productivo. Manifestó que el próximo viernes 8 de junio, la Comisión presentará el informe para primer debate, y destacó que los puntos más debatidos de la Ley, son la amnistía tributaria y la exoneración del impuesto a la renta. Sobre el asunto de remisión, se analiza la posibilidad de implementar un bloqueo para que quienes se benefician, ya no lo puedan hacer en el futuro.

“Es una Ley que fue asignada la semana anterior y al día siguiente aprobamos un cronograma de trabajo con el fin de cumplir los plazos, que son muy cortos, tenemos 30 días para procesar esta Ley. Hemos trabajado todos los días laborables para sacar adelante el proyecto y lo analizamos con mucho detenimiento”, dijo el legislador.

“Lo primero que hicimos es convocar a las autoridades del Frente Económico Productivo, que son los autores de este proyecto para que nos expliquen su alcance y para que nos den información adicional. Eso se cumplió en la segunda sesión, el jueves pasado. En la reunión se respondieron muchas inquietudes que tenían los asambleístas, que forman parte de varias Comisiones y que han participado activamente en este proceso”, acotó.

Resaltó que los puntos más debatidos de la Ley son la amnistía tributaria y la exoneración del Impuesto a la Renta.

“La Ley tiene 48 capítulos, 7 disposiciones generales y 14 transitorias. Los primeros capítulos hablan de la amnistía tributaria o lo que se conoce como el proceso de remisión, y lo otro es el tema del incentivo a la producción, es decir, la exoneración del impuesto a la renta, son los dos temas que se han debatido a profundidad y ha generado mucho interés”, señaló.

“Si nos referimos al tema del proceso de remisión, hay varios criterios. Se dice que a los que cumplen no se los premia, pero sí a los que incumplen. Pero recordemos que no es la primera vez que se hace en el país. El primer proceso de remisión se hizo en 1971, luego hay un proceso de remisión en 1997, en el que no solo se condonaron los intereses a juntas de cargo, sino también una parte del capital de los impuestos. Cada remisión es importante en su momento”, agregó.

Albornoz manifestó que está de acuerdo en que se realice una nueva remisión de deud: “Creo que el Ecuador debe tener procesos de remisión en este momento porque se van a beneficiar los contribuyentes, y no solo las grandes empresas, sino las microempresas, las instituciones de la Economía Popular y Solidaria, las personas naturales y también el Estado”.

Destacó que el proceso de remisión hay que verlo desde diferentes puntos de vista. “No podemos partir de que todos los contribuyentes no quieren pagar impuestos, más bien, hay una muy buena cultura tributaria en Ecuador. Por ejemplo, en el 2010 la recaudación de Impuesto a la Renta fue de 7.800 millones de dólares, en cambio en 2017 fue de 13.100 millones de dólares, eso significa que los ecuatorianos sí queremos pagar, pero hay situaciones en las que no podemos pagar los impuestos, peor aún, recargos, multas e intereses. Tenemos que quitar esta presión para que se igualen los contribuyentes”.

“Hemos estudiado con mucho detalle el proceso de remisión del 2015, y estoy de acuerdo en que no podemos hacer remisiones todos los años, y es por eso que estamos pensando en poner un bloqueo para quienes se benefician de esta remisión ya no puedan en el futuro acogerse a otro proceso de remisión, ese es un aporte que haríamos como Comisión del Desarrollo Económico y como Asamblea”, señaló.

El legislador explica que con la remisión de deuda del 2015 se logró recaudar cerca de 970 millones de dólares y se beneficiaron alrededor de un millón de personas.

“Ahora se inicia un nuevo proceso de remisión, el Ecuador necesita liquidez, aquí lo que se quiere es ganar, entonces, ganan los contribuyentes porque se igualan y pueden mejorar la economía de sus empresas, y el Ecuador consigue liquidez importante. Podemos subir impuestos o recurrir a más deuda, y no es lo más adecuado”, dijo.

Menciona también que el proceso de remisión se dividirá en dos grupos, dependiendo de los ingresos de los contribuyentes.

“Las empresas que facturan por debajo de los 5 millones de dólares, van a tener dos años para acogerse al proceso de remisión, inclusive con facilidades de pago, porque muchos de los contribuyentes están en disputas económicas y no pueden pagar el impuesto a la renta. Sería grave que vayan a la quiebra porque generamos más desempleo”.

“Aquellas empresas que tienen ingresos sobre los 5 millones de dólares, tienen 90 días para acogerse a este proceso. Con eso se está dando más apoyo las microempresas y de la Economía Popular y Solidaria”, añadió.

Asegura que otro tema que se debate en la Comisión del Desarrollo Económico es sobre las inversiones en el país. “Nos preocupa el tema de los paraísos fiscales o lavado de dinero, hay que garantizar que sean empresas serias las que inviertan, y sobre todo que busquen generar productividad y empleo en el Ecuador”.

“El impuesto de salida de divisas es otra preocupación que tenemos en la Comisión, en el texto que envió el Ejecutivo se plantea que se podrá hacer una revisión gradual, queremos hacer un análisis muy detallado sobre el impacto, sobre todo en una economía dolarizada. Definitivamente debemos tomar todas las medidas para que no salgan divisas del país, cualquier decisión que se tome debe fortalecer la dolarización”.

Destaca que tratarán de que los empresarios o inversionistas serios se beneficien de la exoneración del impuesto de la salida de divisas.

“Por ejemplo, cuando son empresas que están en el país y tengan que exportar insumos, materia prima y bienes de capital, que no paguen el ISD, pero tenemos que analizar en forma macro para fortalecer la dolarización”.

La Comisión del Desarrollo Económico aprobará el próximo viernes 8 de junio el informe para primer debate, que se realizará el martes 12 de junio en el Pleno de la Asamblea Nacional.

“Esperamos que el 21 de junio se realice el segundo debate y se apruebe este proyecto de Ley”, finalizó el asambleísta.

