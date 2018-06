"Es momento de cerrar esas páginas e iniciar un capítulo nuevo", dice Caterina Costa sobre remisión de deudas (AUDIO)

Audio Junio 05 - Caterina Costa



Caterina Costa, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, evaluó como positivos los objetivos de la Ley de Fomento Productivo, que está en trámite en la Asamblea Nacional.

Varios representantes del sector productivo ecuatoriano llegaron hasta la Comisión para dar a conocer el apoyo al proyecto de ley.

“Visualizamos positivamente los objetivos de este proyecto de ley porque vemos que hay un cambio en la responsabilidad de quién debe fortalecer la economía y, por ende, crear esas plazas de trabajo”, mencionó.

De ser aprobada la ley, para Costa, habrá un fuerte impulso a la inversión. Sobre el tema, detalló que las cifras del Banco Central del Ecuador estipulan que este rubro en la producción ha venido cayendo desde el año 2015.

“Es importante que se vuelva a incrementar esa capacidad productiva para la generación de más empleo y producción”, acotó.

Para el sector empresarial, se está apuntalando la confianza como un pilar importante para la producción, así, además, contener temas de sostenibilidad fiscal también ayudan.

“Es un cambio importante, esperamos tiempos mejores, consideramos que es un excelente cambio, la señal que nos está dando el gobierno va a ir acompañada de una respuesta de los empresarios para salir de un estancamiento al que hemos estado sometidos en los últimos años”, acotó.

Sobre las observaciones puntuales al proyecto de ley por parte de los empresarios, Caterina Costa explicó que “no hemos querido entrar a temas que no se relacionan específicamente a los temas industriales”.

“Hemos sugerido a la Asamblea que se incluyan los incentivos para administradores y operadores para las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) ya aprobadas, existen incentivos especiales para las ZEDES hacia futuro, pero, especialmente, en la zona de Guayaquil tenemos una ZEDE, que está en la ESPOL, otra que está en Posorja, que todavía no tienen operadores ni administradores, no están funcionando, entonces, sería difícil para ellas desarrollarse si no se equiparan los beneficios para las nuevas ZEDS”, explicó.

En los casos, en donde se reducirá el IVA del 12 al 0 por ciento en bienes adquiridos en proceso de producción más limpia, “hemos sugerido que esa evaluación la haga el propio Ministerio del Ambiente o el MIPRO y no la autoridad tributaria”.

Acerca de la remisión de deudas, Costa considera que esta propuesta “es una necesidad práctica del Ejecutivo en este momento”. Dijo que el Ministro de Economía, Richard Martínez, establece el monto en USD$ 770 millones y “enfoca a lo que es multas, intereses, se ha ampliado al IESS, Agencia Nacional de Tránsito”.

“Entiendo que hay un gran beneficio para particulares, hay personas que me dicen: no existe el carro y todavía tengo la preocupación, sí es momento para que esta gran cantidad de ciudadanos de cerrar estos procesos”, acotó.

“Es momento de cerrar esas páginas e iniciar un capítulo nuevo, ojalá eso pueda darse para recibir esos fondos que necesita el Estado y terminar los litigios que desgastan a ambas parte”, insistió Costa, especialmente, en aquellos litigios que tienen varios ciudadanos con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

El plazo estipulado por el Gobierno para los beneficiarios “es corto para las empresas grandes”, dijo Costa, ya que en 90 días se deben cumplir con los requisitos.

“Veo un beneficio para las micro, pequeñas, medidas que tienen un plazo un poco más largo, personas naturales, de hasta 2 años, que pueden acogerse y solucionar los temas pendientes de índole tributaria o ante la Agencia Nacional de Tránsito, el IESS, Aduana”, comentó.

Al ser consultada en el programa de “El Poder de la Palabra“ de Ecuadorinmediato/Radio sobre el planteamiento de revisar el Impuesto a la Salida de Capitales, Costa recordó que ese impuesto empezó con una tarifa de 0.5 por ciento, pero llegó al 5 por ciento.

“Por los montos que representa, lamentablemente, perdió en el camino su objetivo principal (detener la fuga de capitales) y se ha vuelto un impuesto recaudatorio”, manifestó.

Ante ello, recalcó que la exoneración se relaciona a aquellas inversiones que tengan contratos de inversión, es decir, condiciones a cumplir muy puntuales y que haya pasado por el análisis y la evaluación de los ministerios correspondientes.

“Estamos hablando de una exoneración, en el caso de importación de materia prima y bienes de capital, lamentablemente, en nuestro país, ese tipo de inversión ha venido cayendo y sigue cayendo hasta la última estadística que tenemos y es la inversión que el país necesita para generar las plazas de trabajo”, detalló.

Según dijo, tal como está planteada la exoneración “está bien, es un excelente cambio, empezamos a hablar de temas delicados, ojalá que a futuro esto se vaya desmontando”.

“No vemos que vaya a darse esta fuga, como industriales creemos en el país y vamos a demostrar con esa inversión, que se podrá utilizar las herramientas que trae el proyecto de ley orgánica, que estamos dispuestos a asumir los retos que el país necesita y compensar el sacrificio que está haciendo el Estado con las exoneraciones del Impuesto a la Renta, especialmente, con la generación de riqueza, que provoque la dinámica, que nivelará el pago de tributos que el país necesita”, subrayó.

Acerca de la exoneración del Impuesto a la Renta, Costa piensa que es una muestra de “sensibilidad” otorgar el beneficio a la zona fronteriza, aunque aseguró que se deben aplicar controles para evitar eventuales casos de lavado de activos.

“Nuestras autoridades tendrán que fortalecer las herramientas que tienen actualmente”, dijo.

La empresaria lamentó, al hablar de la inversión extranjera, que Ecuador no ha sido capaz de atraer capitales del exterior, “ni siquiera llegando al 1 por ciento del PIB”.

“Con este proyecto de ley, tenemos esa señal de un cambio, una señal de que existe un deseo de que esa riqueza se genere desde el sector productivo”, insistió.

