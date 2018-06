Silvia Salgado: CREO trató de arriesgar candidatura de Ecuador en ONU "por intereses con grupos políticos de Honduras" (AUDIO)

Audio Junio 05 - Silvia Salgado



Para asambleísta, que canciller María Fernanda Espinosa presida Asamblea de Naciones Unidas es una oportunidad, no solo para el país, sino para América Latina Sobre la elección y designación de la canciller María Fernanda Espinosa, para presidir la Asamblea de las Naciones Unidas, habló la asambleísta Silvia Salgado. La legisladora recalcó que es importante tomar en cuenta la distinción que sería para el Ecuador, dirigir un organismo multilateral como el antes mencionado. Sin embargo, cuestionó que sectores como CREO, por "intereses con grupos políticos de Honduras" hayan tratado de poner en riesgo la candidatura del país.

“Creo que esta distinción no debería ser asumida como personal, sino como representación del país. La semana pasada se hizo una demostración de motivos por parte de las precandidaturas (Honduras y Ecuador) y me parece que eso se tiene que resaltar como lo más trascendente”, dijo, durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Para Salgado, en el tiempo no trascienden las personas, sino el país, en este tipo de organismos. “No podemos coincidir con criterios que, simplemente, la Presidencia de la Asamblea de la ONU da la palabra. Es el espacio en donde el país puede expresar, convocar y posicionar mensajes a nivel del mundo. Son oportunidades que tiene el propio país para poner a debate temas de interés de la región”.

“Nosotros somos parte de lo que se ha llamado el sur global, que tiene mucho que decirle al mundo sobre la responsabilidad, por ejemplo, en el cambio climático, sobre lo que es la agenda 20/30 –que es la ruta con la que esta Asamblea va a actuar en los próximos años-. Por lo tanto, estar en un contexto internacional en donde se puede dar oportunidad para los propios proyectos de desarrollo de la región y, por tanto, del país, es una gran oportunidad”, recalcó.

Sin embargo, consideró “mezquino y reprochable” que actitudes e intereses personales, plenamente identificados con la otra candidatura (Honduras), salgan a relucir al interno del país y hagan todo lo posible para que el Ecuador no tenga esa oportunidad. “De lo que conocemos, la mayoría de países, ante la exposición de la Canciller, estarían a favor de su postulación”.

“No dejaremos de reprochar que, sectores plenamente identificados, haya puesto o pretendido poner en riesgo esta posibilidad importante para el país. Me refiero a la coincidencia, por ejemplo, que tienen los dirigentes de CREO con las amistades, los intereses comunes de lo que significa la precandidata de Honduras. Investigando un poco, sabemos a qué sector representan muy coincidencialmente, a los mismos que representan en nuestro país”, reclamó.

“Ponernos a defender o a encontrar, tras bastidores, esos intereses comunes en el Ecuador, de estos grupos políticos interesados con los de ese país, es lo reprochable. Pero aquí no se está en contra del pueblo de Honduras, esto se trata de ponernos como Latinoamérica frente al mundo. A los 19 años, América Latina tiene esa oportunidad. Yo encuentro más coincidencias como región, como países, con Honduras que con cualquier otro, pero defendemos una candidatura que tiene una propuesta, una trayectoria y un perfil que garantiza que Latinoamérica esté bien representada”, añadió.

A su criterio, hay un reconocimiento al país. “No es que las naciones decidirán porque es María Fernanda la candidata, claro que la tomarán en cuenta porque ha estado ya en varios organismos internaciones, pero la agenda del Ecuador es importante, por ejemplo, cuando ha puesto en debate el tema del cambio climático. Hay un posicionamiento de país. Son varias las cosas que diferencia, inclusive, de lo que fue la posibilidad de los años 70 (cuando Ecuador ya presidió la Asamblea de la ONU) con el 2018”.

Admitió que, en las condiciones políticas que vive el país, los pronunciamientos y puntos de vista de los diferentes sectores, tienen su validez, pero reiteró que se debe ver más allá de la coyuntura. Asimismo, insistió en la importancia de dejar a un lado la política del odio y de la venganza que, “en los últimos tiempos, es la que predomina sobre cualquier tipo de institucionalidad, racionalidad y proyección de país. Las personas, hoy por hoy, estamos y a veces no estamos”.

“Lo indispensable para esta país es la institucionalidad, independientemente, de las personas. Tengamos un país posicionado en el concierto mundial con seguridad política, con instituciones fortalecidas y con avances que han sido reconocidos internacionalmente. No dejemos que se caiga todo al sueldo, no hay que retroceder porque alguien, de pronto, no es de mi simpatía. Tenemos que sacarnos esa cultura del odio, del cangrejo, de los péndulos, de decir que ya hizo el otro y ahora me toca a mí y, por lo tanto, desvalorizo”, ejemplificó.

Salgado lamentó el momento que se está viviendo a propósito de los odios políticos. Aseguró que, muchas veces, hasta han sido víctimas de la situación, pero que, otras, han tenido que alinearse a un lado u otro. “Eso nos ha puesto en un plano muy complejo a muchos sectores, especialmente, a la izquierda. Yo no puedo coincidir con otros sectores porque esa es mi forma de pensar”.

“No podemos acomodarnos a las coyunturas, pero podemos –con respeto, transparencia, tolerancia- identificar los problemas, señalarlos, reconocerlos y superarlos. Pero no en esta especie de venganza sin importar el país. No podemos convencerle a la gente que en el desquite esta la venganza y que así estamos caminando bien”, reclamó.

En este marco, ¿corre peligro el asilo de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, con la salida de Espinosa de la Cancillería? Silvia Salgado reiteró que este es un tema que viene desde la administración anterior y tiene un contexto en donde existieron causas que el país asumió frente al mundo, que fue el reconocer el riesgo que corría la vida de un ciudadano del mundo y la obligación de darle protección.

“Las personas que van a estar al frente de este tema tendrán que meditar mucho porque cualquier cosa que pudiera sucederle al ciudadano, sería responsabilidad del Estado. Julian Assange, queramos o no y mediante trámite administrativo –creería yo en cumplimiento de la ley-, es naturalizado, así que tenemos otra responsabilidad: el ciudadano ecuatoriano. Lo que le pase es responsabilidad del Estado”, indicó.

Por lo que, desde su punto de vista, jamás podría ser un condicionamiento para su designación. La asambleísta dejó en claro que lo que el Ecuador tiene que decirle al mundo es que su responsabilidad como Estado es defender la igualdad de oportunidades, de condiciones, la vida, la dignidad humana de un ciudadano ecuatoriano.

La legisladora insistió en que el presidir la Asamblea de la ONU es una oportunidad para el país y dependerá de la capacidad e iniciativa para tener una posición. “No será cualquier persona la que se pronuncie, por ejemplo, en el rol que tiene el multilateralismo en garantizar los intereses y proyectos de la región. Hablo de la región porque es Latinoamérica la que está ahí, es la oportunidad que, por esta alternancia, corresponde a América Latina”.

“Creo que hemos estado en otros espacios de representación internacional y se ha dado muestras de un fortalecimiento bilateral con diferentes países. El Ecuador tiene problemas: en la frontera, por ejemplo, pero el problema del narcotráfico no es solo de la nación ecuatoriana, es regional. Yo creo que es una oportunidad, no le veo en la dirección propia de la Asamblea de la ONU como tal, sino en la oportunidad de potenciar agendas bilaterales”, resaltó. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio