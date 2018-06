Ricardo Buitrón: "Proyecto Coca Codo Sinclair produjo de su capacidad total el 44%"

Explicó que este proyecto de gran envergadura está sujeto a riesgos Ricardo Buitrón, consultor en proyectos hidroeléctricos aseguró que el proyecto Coca Codo Sinclair muestra más de 800 micro fisuras y recordó que este tipo de infraestructuras de gran envergadura están sujetos a varios riesgos. "En términos de su capacidad total el proyecto ha generado el 44% en el anterior año".

“Mientras mayor es el proyectos, mayores son los peligros que pueden existir. Hay riesgos en varios aspectos como geológicos, sismológicos, vulcanológicos, fallas humanas, entre otros”, mencionó.

Buitrón explicó que posiblemente las decisiones tomadas para el proyecto Coca Codo Sinclair por el gobierno anterior no fueron las mejores. “Esperemos que este proyecto no este salpicada de elementos de corrupción. Estos peligros pueden ser mitigados con controles técnicos y administrativos y así debió procederse”

El consultor aseguró que el proyecto fue estudiado mucho años atrás y disponía de los estudios básicos necesarios para aproximadamente una capacidad de 860 megavatios. “Cuando el anterior Gobierno propuso el proyecto con estudios someros, se dijo que se podría llegar a producir 1500 megavatios y esto fue muy cuestionado”.

Explicó que este proyecto Coca tiene diversos componentes como: obras de captación, conducción, un embalse compensador, dos tuberías de presión y casa de máquinas. “El proyecto Coca no puede producir 1500 megavatios diarios porque este está sujeto al recurso hídrico que se tiene en el sitio. La Conducción está diseñada para 225 metros cúbicos por segundo esa es su capacidad máxima. Las ocho unidades para generar 1500 megavatios necesitan 285 metros cúbicos entonces la diferencia es clara”.

Explicó que cuando hay sequía este caudal baja y se produce menos. “Lo que el proyecto ha producido de los más de 8 mil gigavatios esperados es del 67 %. Pero esta cantidad no es la capacidad media esperada. El proyecto en su capacidad plena podría generar 13 mil gigavatios hora al año”.

“En términos de su capacidad total el proyecto ha generado el 44%. Las características del proyecto no permiten así tuviéramos el caudal necesario, las condiciones físicas no permiten generar permanentemente 1500 megavatios. El despacho de la energía para todo el país ha demostrado que no se requiere toda esa energía porque no se tiene la demanda esperada”.

Para Buitrón el proyecto hidroeléctrico Coca que en determinados puede producir su pico de energía no tiene como despachar toda esta energía porque no hay suficiente demanda. “También hay un retraso de la línea de trasmisión de 500 kilovoltios pero al finalizar eso permitiría continuar con el flujo de la energía barata para el país”. (BGV)

Fuente: Radio Quito/ Ecuadorinmediato