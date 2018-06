Caso Balda: Fernando Alvarado, Javier Córdova y Homero Arellano, llamados a rendir versión

Se indaga el presunto secuestro del ex político en 2012 El Fiscal General del Estado, Paúl Pérez, convocó a rendir versión a Fernando Alvarado, ex Secretario de Comunicación, el ex Viceministro del Interior, Javier Córdova, y al ex Ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano, por el caso del supuesto secuestro del político Fernando Balda en Colombia, en agosto de 2012.