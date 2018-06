Presuntas violaciones de cura en Cuenca: Familiares de víctimas denuncian llamadas para "arreglar" situación

María Palacios asegura que, en conversaciones telefónicas, se les ha pedido que lleguen a acuerdos y no continúen con demandas contra cura acusado, César Cordero María Palacios, hermana de Jorge, la víctima que presentó una de las denuncias en contra del sacerdote César Cordero, por presunto abuso sexual, denunció que ha recibido varias llamadas telefónicas para "arreglar" la situación y que no continúe con las demandas. "La semana anterior hicieron esta llamada. Ellos, lo que quiere, es ‘arreglar’, que todo esto se termine, se tranquilicen y que no sigamos adelante. Nuestra respuesta, como siempre, ha sido igual: Nosotros no hacemos arreglos, lo que se clama es justicia", recalcó.