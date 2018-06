Verónica Arias: "Comisión de Fiscalización confirmará si juicio político a Judicatura se dará o no"

Esta resolución se conocerá el próximo viernes 08 de junio Verónica Arias, asambleísta se refirió al Juicio Político al Consejo de la Judicatura (CJ) una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) anunció la destitución de Gustavo Jalkh, titular del CJ y sus vocales. "La Comisión de fiscalización comunicó que habrá el día viernes un pronunciamiento respecto al juicio político al Consejo de la Judicatura".

“Escuchamos la decisión del CPCCS-T, se supone que este era un órgano técnico y no un rgano político, que tenía que dar a conocer en un mitin la respuesta ante el proceso del Consejo de la Judicatura”. Aseguró que el Consejo de Participación no guardó la sobriedad ante un evento técnico, jurídico amerita.

“En la Asamblea Nacional lo que ha mencionado la presidenta de la Comisión de Fiscalización es que habrá el día viernes un pronunciamiento respecto al juicio político. Aquí hay que tomar en cuenta los documentos forjados que se presentaron como prueba para pedir la censura política a los vocales del CJ. Si es que se archiva o pasa al pleno de la Asamblea será la decisión de la Comisión”, mencionó.

El momento en que Gustavo Jalkh compareció en la Comisión de Fiscalización dio a conocer que ese documento que fue presentado para el juicio político era un documento falso. “El organismo ante estos sucesos tendrá que determinar si es que las pruebas ameritan la censura política de esta autoridad”.

Asimismo se refirió a las reformas planteadas por el ejecutivo a la Ley de Comunicación (LOC). “Una norma necesita una institucionalidad técnica y jurídica que la haga viable. Necesitamos que esta ley se pueda aplicar con una autoridad que haga respetar el reglamento. Si esto no se da entonces la LOC se mantendrá como una norma inocua”.

“Las superintendencias están claramente definidas en la Constitución de la República y si es que la comunicación es un derecho y además es un servicio público necesitamos que una autoridad tutele el derecho de los ciudadanos a la comunicación y la libertad de expresión”, comentó.

Arias recordó que la propuesta señala que la defensoría del Pueblo tomará algunas de las funciones de la SUPERCOM pero aseguró que este es un engaño a la ciudadanía. “Sabemos que la Defensoría del Pueblo no tiene autoridad coercitiva y no podrá disponer a ningún medio de comunicación que pase un pedido de réplica o disculpas públicas porque esas facultades no las tiene”.

“Han dicho que confiemos en la buena fe de los medios y que se van a corregir las informaciones falsas. La SUPERCOM debe mantenerse. Esta institución solo puede establecer sanciones el tipo administrativo y no puede cerrar medios”. La asambleísta considera que en la línea que se le quiere dar a las reformas de la LOC, la Defensoría del Pueblo y CORDICOM no tendrán la posibilidad de defender los derechos de los ciudadanos. (BGV)

Fuente: Radio Sonorama/ Ecuadorinemdiato