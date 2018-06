Gustavo Jalkh: Evaluación del Consejo transitorio fue subjetiva y violó debido proceso

Anunció que una vez que reciban resolución, presentarán el recurso de revisión y manifestó que los vocales alternos deberían asumir la institución, ya que no han sido evaluados Para el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, la decisión del Consejo de Participación transitorio de cesarlo en sus funciones junto a los demás vocales, "no es bueno para la institucionalidad del país" y cuestionó que la evaluación haya sido subjetiva, sin parámetros medibles. Además, enfatizó que no hay pruebas de ninguna injerencia, ni interferencia. "No hemos interferido nunca, hemos respetado siempre la independencia judicial", expresó.