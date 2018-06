Presidencia pidió informe a Ministra de Justicia sobre visita de Patiño a Glas por denuncia de Fernando Balda

Sobre la desclasificación de este caso y el del general Jorge Gabela, Sebastián Roldán reiteró que el objetivo es transparentar lo que sucedió y "poner la verdad sobre la mesa" Sobre la desclasificación de información en los casos del secuestro de Fernando Balda, y del asesinato del general Jorge Gabela; habló el secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán. El funcionario aseguró que, tras la denuncia realizada por el exasambleísta -sobre la visita que habría hecho Ricardo Patiño al exvicepresidente Jorge Glas, en la cárcel 4 para, presuntamente, hablar con implicados en su caso-, se ha pedido un informe a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, para conocer los detalles.

“El presidente Moreno es un demócrata y parte fundamental de eso es la verdad. Si nosotros queremos que el Ecuador sepa qué es lo que pasa entre el Gobierno y los ciudadanos, es fundamental que el Estado no se guarde nada. El Presidente ha decidido desclasificar todo lo que sea necesario, no solo en el caso Balda, sino también en el caso Gabela; que ha dado muchas vueltas y todavía no tiene una claridad”, comentó.

Además, recordó, ha pedido a las Defensorías del Pueblo y Pública que investigue dos casos más que son parte de la discusión, que son la desaparición de David Romo, y el pedido del exlegislador, Galo Lara, quien pide que se le conceda un indulto. “El presidente Moreno es un demócrata y cree que estas cosas tienen que salir a la luz y lo que fuera tiene que salir a la luz para tranquilidad de las familias y de los ecuatorianos”.

Roldán negó conocer qué contiene la información que será desclasificada, sin embargo, lo que ha pedido el Jefe de Estado es que dichos datos puedan ir a la Función Judicial y allí se tomen las decisiones más justas, con respecto, por ejemplo, al caso de Galo Lara. “No se trata de quién es el juzgado, o de quién es el responsable; sino de que la justicia siga adelante”.

“Hay información secreta, la norma ampara que haya información secreta que tienen los organismos de Inteligencia, que puede manejar las FF.AA., la Policía. Lo que dice el Presidente es que, en estos casos, que son ya juzgados, no tiene por qué permanecer secreta la información y cree que es momento de hacerla pública, que lo conozcan los medios de comunicación, la justicia y que el Ecuador se ampare en la verdad”, dijo.

En cuanto al caso Balda, él, precisamente, denunció que el excanciller Ricardo Patiño visitó, fuera de las horas permitidas, al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, en la cárcel 4, y que ambos habrían pedido al agente Raúl Chicaiza, que no involucre en el caso del secuestro de Balda al expresidente Rafael Correa. Todo esto, según el exasambleísta, fue comentado por Chicaiza a su abogado.

En este marco, Roldán indicó que no conoce el caso, solamente sabe que es una denuncia de Balda, sin embargo, comentó que se le pidió un informe sobre el tema a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. “Ese informe llegará en las próximas horas. Nos parece extraño que alguien pueda entrar fuera de las horas establecidas. Normalmente, una persona puede entrar dentro del horario y tiene que estar en la lista de la persona privada de la libertad. Sin embargo, estamos pidiendo la información y la haremos pública apenas tengamos una respuesta oficial de la Ministra”.

Sobre el caso Lara, Roldón explicó que ha tenido una fuerte vinculación con el tema de derechos humanos, siendo varias las organizaciones que han expresado su preocupación por el tema. “En ese sentido, es nuestra obligación pedirle información a la institución vinculada a los derechos humanos, que es la Defensoría, para que también haga más investigaciones de cómo se llevó el proceso. Ocultar era la lógica mañosa del Gobierno pasado. Nosotros lo que queremos es poner la verdad sobre la mesa”.

En cuanto al caso del general Jorge Gabela, el Secretario particular del Presidente reiteró que lo que el Presidente pidió es la desclasificación de los documentos que están en todo el Gobierno Nacional con respecto a este tema. “Es decir, si tiene que ver con la FAE, con el Comando Conjunto, con Policía, con el Ministerio de Defensa, etc., cualquier institución tiene que desclasificar la información por petición del Presidente de la República”.

Según dijo, cuando el Jefe de Estado da una orden, se la tiene que cumplir inmediatamente y no es necesario un plazo. “La sociedad, la familia, la justicia, los medios de comunicación estamos a la expectativa. Por eso la disposición tiene que ser cumplida inmediatamente”, dijo.

Por otro lado, Roldán se pronunció sobre Venezuela y manifestó que Moreno no va a cambiar la posición de principios de Ecuador. “Creemos que solo los venezolanos tienen derecho a decidir sobre la legitimidad de sus elecciones, pero también apoyamos una salida democrática a lo que sucede en ese país”. (JPM)

Fuente: Ecuador TV (Telediario)

Ecuadorinmediato.com