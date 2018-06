DECISIÓN:Ecuador tomará una "posición clara" sobre Venezuela en sesión de OEA

"No por tener una buena relación con Estados Unidos, podemos estar de acuerdo en todo", señaló Secretario Particular de la Presidencia El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, anunció que Ecuador hará pública su posición clara sobre lo que se vive en Venezuela durante la sesión de este martes en la Organización de Estados Americanos (OEA). Adelantó que el país considera que los venezolanos son los únicos que deberían decidir sobre la legitimidad de sus elecciones y que, además, se debe buscar una salida democrática a ese problema en el marco de esa situación.